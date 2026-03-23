Consiliul din West Berkshire a anunțat lansarea a trei noi biblioteci pop-up, o inițiativă menită să aducă serviciile de lectură și informare direct în inima comunităților rurale. Proiectul vizează zonele unde accesul la o filială fizică a bibliotecii este mai dificil pentru localnici.

Ce înseamnă o bibliotecă pop-up?

V-ați gândit vreodată cum ar fi să vină biblioteca la voi? exact asta fac aceste noi puncte de servicii. Ele nu sunt doar simple locuri de unde poți împrumuta cărți. Aici, locuitorii vor putea accesa informații, vor primi sprijin pentru a-și dezvolta competențele digitale și, nu în ultimul rând, vor putea participa cu cei mici la diverse activități, precum Rhymetimes (sesiuni de rime și cântece) și Storytimes.

Programul și locațiile exacte

Pentru cei interesați, hai să vedem unde și când pot fi găsite aceste noi puncte mobile de lectură și socializare. Programul este structurat pe parcursul săptămânii, în trei locații cheie.

Mortimer: Centrul Comunitar Mortimer, în fiecare miercuri, între orele 9:30 și 12:30.

Theale: Căminul Cultural Theale, în fiecare miercuri, între orele 14:00 și 16:30.

Kintbury: Centrul Jubilee, în fiecare joi, între orele 9:30 și 12:30.

O viziune pentru comunitate

Iar viziunea din spatele proiectului este una clară, axată pe incluziune și accesibilitate. Janine Lewis, consilier local, a subliniat importanța de a ajunge la cât mai mulți cetățeni. „Suntem încântați să lansăm aceste noi biblioteci pop-up pentru a aduce serviciile noastre mai aproape de comunitățile noastre rurale. Știm că nu toată lumea poate ajunge la una dintre clădirile noastre de bibliotecă, așa că aducem biblioteca la ei.”

O declarație de intenție.

Și nu e vorba doar de lectură, până la urmă. Ideea este de a crea mici centre comunitare, unde oamenii se pot conecta și învăța. „Bibliotecile sunt mult mai mult decât cărți și aceste noi servicii pop-up vor oferi un centru comunitar unde oamenii pot accesa informații, pot învăța noi abilități digitale și pot participa la activități,” a adăugat consilierul.

Invitația pentru localnici este deschisă, autoritățile sperând la o primire călduroasă a inițiativei. „Sperăm că aceste noi servicii vor fi bine primite și încurajăm pe toată lumea să vină și să vadă ce se oferă.”