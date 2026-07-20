Vocea aceea care îți spune că nu ești destul de bună nu apare din senin și nici nu spune automat adevărul despre tine. Ea este mai puternică decât vocea de încurajare din cauza instinctului evolutiv de supraviețuire și a experiențelor din copilărie.

Consecința imediată este că multe gânduri dure despre tine pot părea convingătoare exact pentru că vin rapid și des. Potrivit publicației Real Simple, creierul uman detectează mai ușor riscurile și erorile decât lucrurile bune. În plus, persoanele care au crescut în medii în care au fost criticate frecvent sau au simțit presiunea de a fi perfecte tind să interiorizeze aceste mesaje sub forma unui dialog negativ.

Pentru viața de zi cu zi, asta schimbă un lucru important: dacă te surprinzi vorbindu-ți aspru după o greșeală, nu înseamnă că e ceva în neregulă cu tine. Înseamnă, mai întâi, că funcționează un mecanism biologic și dobândit care poate fi gestionat. Iar miza e serioasă, pentru că reducerea acestui tip de autocritică ajută sănătatea emoțională, stima de sine și poate tăia din stresul cronic.

Cum să gestionezi criticul interior

Specialiștii avertizează că vocea interioară critică nu reflectă întotdeauna realitatea și nu trebuie confundată cu adevărul absolut despre propria persoană.

Cum relatează Cancan, felul în care îți vorbești în astfel de momente poate fi schimbat mai eficient prin blândețe și verificarea realității decât printr-o luptă agresivă cu propriile gânduri. Este un instrument de vindecare care ajută și în alte forme de epuizare psihologică, precum sindromul soției care pleacă, unde presiunea de a face totul perfect și lipsa aprecierii alimentează dialogul interior negativ.

Strategii pentru a gestiona vocea critică și a îți construi încrederea

Primul pas este să observi gândul negativ fără să îl accepți automat. Cu alte cuvinte, faptul că ți-a apărut în minte nu îl transformă în fapt.

Al doilea pas este să îl verifici prin raportare la lucruri concrete: fapte, reușite proprii, situații reale în care ai făcut bine ce aveai de făcut. Exercițiul nu cere să te convingi forțat că totul e minunat, ci să nu lași o voce automată să țină singură evidența.

Mai ajută și să separi criticul interior de identitatea ta, adică să nu tratezi acel mesaj ca și cum ar fi vocea ta cea mai lucidă. Personificarea lui este una dintre strategiile recomandate tocmai pentru că pune puțină distanță între tine și reacția automată.

Iar dacă simți că organismul intră în starea de luptă sau fugi, tehnicile de relaxare, inclusiv respirația controlată, sunt recomandate pentru calmarea sistemului nervos.

Personificarea criticului interior și practicarea autocompasiunii sunt printre cele mai eficiente strategii recomandate. Practic, ajută să îți vorbești așa cum ai vorbi unui prieten aflat în dificultate. Pentru a-ți construi încrederea în sine pas cu pas, este esențial să înțelegi că autocritica este un mecanism ce poate fi gestionat, reducând astfel stresul cronic.