Voalul clasic nu pleacă nicăieri, dar nu mai este singurul lucru care contează într-un look de nuntă. Pentru 2026, piesele de cap devin detaliul care schimbă toată ținuta, de la variante birdcage și căciulițe brodate până la pene, flori lucrate manual sau forme aproape sculpturale, după ce astfel de accesorii au dominat discuțiile de la Săptămâna Modei Miresei de la New York, la prezentările pentru primăvara 2027.

În cifre, nu vorbim despre un singur model, ci despre cel puțin șase direcții clare văzute pe podium: voal de plasă tip birdcage, voal de dantelă cu structură, căciuliță brodată manual cu mărgele metalice, accesorii înalte din pene, piese florale lucrate manual și chiar o lebădă din plexiglas tăiată cu laser. Asta contează dacă ești în căutarea unei rochii acum: trendul nu îți cere să copiezi un singur look, ci îți dă libertatea să alegi cât de discretă sau cât de teatrală vrei să fii.

Semnalul a devenit imposibil de ignorat după ce Dua Lipa a apărut la nunta sa cu Callum Turner, în Sicilia, purtând o decorațiune din pene creată de Matthieu Blazy alături de un voal clasic de tul de la Chanel. Adică exact combinația care explică foarte bine direcția nouă: nu renunți neapărat la tradiție, dar o personalizezi cu ceva care spune mai mult despre tine.

Pentru o mireasă reală, aici e miza. Dacă rochia este simplă, o piesă de cap poate adăuga identitate fără să încarce tot look-ul. Dacă rochia are deja multă dantelă, volum sau aplicații, un accesoriu mai mic poate funcționa ca punct de focus, nu ca rival. Și tocmai asta face trendul ușor de adaptat, chiar dacă podiumul vine cu exemple extravagante.

Designerii spun același lucru: piesa de cap schimbă starea întregii ținute

Gigi Burris (modistă), una dintre creatoarele care au atras atenția în acest val, a explicat de ce astfel de accesorii au atât de mult impact. Într-un interviu citat de Vogue, ea a spus:

„Nu există accesoriu mai transformator decât o piesă de cap. Ele evocă o reacție emoțională ca niciun altul.”

Meredith Stoecklein (designer la Lein) merge și mai departe și pune accentul pe felul în care aceste piese te ajută să pari mai mult tu, nu mai costumată. Potrivit Vogue, colaborarea dintre ea și Gigi Burris a dus la un voal de plasă de tip birdcage și la un voal de dantelă cu o căciuliță dedesubt, tocmai pentru a crea structură fără exces.

„Există un sentiment crescând că vestimentația de mireasă poate fi mai intenționată și mai reală. Accesoriile de cap pot modela un look fără a-l copleși. Ele adaugă focalizare și completitudine fără exces. Este mai puțin despre performanță sau tradiție și mai mult despre ceva personal.”

Dacă ești genul care se teme că un accesoriu de cap va părea prea mult, aici e filtrul bun: nu te întreba dacă este spectaculos, ci dacă păstrează echilibrul cu rochia, coafura și felul în care te simți tu confortabil. Un birdcage scurt sau o bentiță cu voal poate face exact cât trebuie.

Referințele vin din anii 1920 și din Old Hollywood, dar ideea rămâne foarte actuală

Alexandra Grecco (designer) a mers spre glamour-ul anilor 1920, inspirată de Louise Brooks, vedeta filmului mut. În colecția ei pentru primăvara 2027 apare o căciuliță brodată manual cu mărgele rotunde de metal, inspirată dintr-o cască de înot din anii ’20. Nu sună deloc timid, dar explicația ei ajută dacă încerci să îți imaginezi efectul real.

Designerul a spus că forma este inspirată de acea cască de înot, iar metalul îi dă greutate, atât cât oamenii i-au spus că se simte „ca o pătură ponderată pentru cap, într-un sens bun”. Iar Grecco a mai explicat că aceste accesorii au susținut tema de showgirl și că se potrivesc ușor cu rochiile din mătase simplă, tocmai pentru a adăuga textură.

Practic, dacă ai ales o rochie curată, fără multe ornamente, un accesoriu de cap cu textură poate face treaba pe care altfel ai cere-o de la cercei foarte mari, un colier încărcat sau un machiaj mult mai puternic.

Dar direcția nu merge doar spre anii ’20. House of Gilles a intrat în zona Marlene Dietrich și Old Hollywood, cu voaluri birdcage glamuroase, accesorii înalte din pene și o piesă florală lucrată manual. Gilles Mendel și Chloé Mendel Corgan (designeri la House of Gilles) au rezumat foarte bine ideea din spatele acestor apariții: pentru ei, mireasa nu este doar despre rochie, ci despre construirea unui moment complet și a unei senzații.

Cel mai curajos exemplu nu este pentru toată lumea, dar spune unde merge moda de nuntă

Poate cel mai neașteptat exemplu vine de la Honor din New York, unde Giovanna Randall (designer) a prezentat, în colaborare cu modista Moar Zabar, o lebădă din plexiglas tăiată cu laser, inspirată de o ilustrație suprarealistă a lui Gérard Dubois. Nu, nu e genul de piesă pe care o vezi la fiecare nuntă. Dar spune ceva util pentru orice mireasă: accesoriul de cap nu mai este tratat doar ca finisaj, ci ca parte din poveste.

Randall a explicat că își imaginează această piesă introdusă mai târziu în seară, când energia se schimbă și petrecerea devine mai dezinhibată. Aici este, de fapt, un pont foarte bun de styling: nu trebuie să porți același accesoriu de la cununie până la ultimul dans. Poți avea o variantă mai clasică pentru ceremonie și una mai jucăușă pentru petrecere (mai ales dacă vrei poze diferite fără să schimbi toată rochia).

Dacă vrei să încerci trendul, începe cu o singură întrebare simplă

Tanner Fletcher au folosit piese vintage și au creat funde și voaluri în colaborare cu Etsy pentru prezentarea lor de la săptămâna modei miresei, un semn clar că interesul nu este doar pentru lux foarte rigid, ci și pentru obiecte cu caracter. Fletcher Kassel (designer la Tanner Fletcher) a spus că oamenii se îndepărtează de lucrurile care par excesiv de produse în masă și caută piese gândite și unice.

„O nuntă este unul dintre acele momente rare în care ceva precum o piesă de cap se simte complet natural. Nu trebuie să fie exagerat; poate fi subtil, ca o atingere finală care leagă totul.”

Asta e și întrebarea de la care merită să pornești: vrei ca accesoriul să fie declarația principală sau doar atingerea finală? Dacă răspunsul este al doilea, caută forme mici, cu structură clară. Dacă vrei un moment memorabil, atunci penele, florile lucrate manual sau un birdcage mai sculptural au sens. Iar pentru 2026, exact această libertate pare să fie adevăratul trend.

Detaliul care spune totul: de la penele purtate de Dua Lipa în Sicilia până la lebăda din plexiglas de la Honor, moda de mireasă mută atenția de pe regula fixă a voalului spre un singur lucru, mult mai personal, piesa care te face să simți că look-ul este al tău.