Te-ai gândit vreodată de câte ori ne judecăm singure deciziile doar pentru că ne e teamă că trădăm niște principii? Duminică seara, la Premiile Tony 2026, actrița și comedianta Rosie O’Donnell a apărut pe covorul roșu complet transformată. La 64 de ani, vedeta a afișat un ten vizibil întinerit, rezultat al unui lifting facial pe care l-a făcut după ce a slăbit aproximativ 22 de kilograme.

Lupta dintre feminism și propria imagine

Dincolo de strălucirea blitzurilor, povestea ei atinge o coardă sensibilă pentru multe dintre noi. decizia de a apela la estetician nu a fost doar o schimbare fizică, ci o adevărată confruntare între convingerile ei feministe și dorința pur umană de a se simți bine în propria piele atunci când corpul trece prin transformări majore.

Iar lucrurile nu au fost deloc simple pentru ea. Până de curând, fosta prezentatoare a emisiunii „The Rosie O’Donnell Show” era o opozantă declarată a intervențiilor estetice. Într-un eseu publicat pe platforma Substack, ea a recunoscut cu vulnerabilitate că ani de zile a condamnat public chirurgia plastică.

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Așa cum a relatat Hellomagazine într-un articol publicat recent, actrița a simțit că procesul de îmbătrânire și slăbirea masivă i-au lăsat fața parcă „topindu-se”.

„Obișnuiam să am păreri foarte ferme despre liftingurile faciale. Nu la modul lejer, ci moral. Mă desemnasem șefa tuturor femeilor care nu ar face asta niciodată, sub nicio formă.” – Rosie O’Donnell, actriță

O lecție neașteptată despre autonomia corporală

Dar pierderea greutății a schimbat complet ecuația. Și totuși, cea mai grea piedică a venit chiar din propria familie. Fiica ei cea mică, Clay, a confruntat-o direct pe acest subiect sensibil.

„Femeile tinere te admiră. Nu aș mai putea să te respect dacă ai face asta.” – Clay, fiica lui Rosie O’Donnell

Cuvintele au lovit din plin.

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Actrița a recunoscut că sentimentele fiicei sale oglindeau exact ceea ce gândea și ea la aceeași vârstă. Numai că, pusă în fața propriului corp, Rosie a realizat că aceasta era ocazia perfectă pentru a o învăța pe Clay o lecție prețioasă. Corpul unei femei nu aparține unei idei, a explicat ea, chiar dacă acea idee este feminismul.

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Încrederea regăsită pe covorul roșu

Fanii i-au fost alături pe Instagram, lăsându-i comentarii de susținere și amintindu-i că este corpul ei și are dreptul să facă ce o face fericită. Pe covorul roșu, Rosie a radiat. A renunțat la ochelari și a ales un blazer cu model geometric, accente taupe și pantaloni de costum asortați, completând ținuta cu pantofi negri lăcuiți.

Trecând printr-o adevărată criză existențială feministă, vedeta a ales confortul personal.

„Voiam să fiu în continuare eu, doar… Mai puțin bântuită.” – Rosie O’Donnell, actriță

Discuția despre presiunea fizică la Hollywood este departe de a se încheia. Până la urmă, fiecare femeie are dreptul să decidă singură cum gestionează schimbările propriului corp, fără să dea socoteală tribunalului public.