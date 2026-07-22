Patru copii din șase au făcut deja pași ca să renunțe public la numele Pitt, iar cel mai nou caz este Vivienne Marcheline Jolie-Pitt (18), care a depus actele legale la Tribunalul Superior din Los Angeles la o săptămână după ce a împlinit 18 ani.

Vivienne este acum în procedură pentru schimbarea numelui, iar în documentele instanței motivul apare simplu, „personal”. O audiere în cazul ei este programată pentru 2 noiembrie.

Al patrulea copil renunță la numele Pitt

Gestul nu vine izolat. Maddox (24) și Zahara (21) au publicat în luna iunie anunțuri legale în ziar pentru a începe același proces, ceea ce o face pe Vivienne al patrulea copil al cuplului care renunță la numele tatălui.

Angelina Jolie (51) și Brad Pitt (62) s-au despărțit în 2016 și au șase copii: Maddox (24), Pax (22), Zahara (21), Shiloh (18) și gemenii Knox și Vivienne (18). Pentru familie, diferența față de perioada de dinaintea separării este acum vizibilă chiar în numele folosite public de copii.

Zahara Marley Jolie-Pitt (21) s-a prezentat ca Zahara Marley Jolie la ceremonia de absolvire. Același nume l-a folosit încă din noiembrie 2023, într-un video pentru frăția Alpha Kappa Alpha de la universitatea sa, cum relatează Independent.

Iar Maddox Jolie-Pitt (24) a ales să apară creditat ca Maddox Jolie în filmul recent al Angelinei Jolie, „Couture”, unde a lucrat ca asistent de regie.

Divorțul și incidentul din avion, contextul deciziei

Contextul rămâne același divorț început în 2016, după un incident într-un avion, în care Pitt ar fi avut o altercație cu Jolie și copiii. În timpul procesului de divorț din 2022, Jolie a declarat investigatorilor că Pitt s-ar fi năpustit asupra unuia dintre copii și că ea a trebuit să îl imobilizeze într-o strânsoare de la spate.

Un reprezentant al lui Pitt a negat toate acuzațiile. Actorul a fost exonerat de acuzațiile de abuz asupra copiilor după o investigație FBI.

Calendarul care arată unde este fiecare demers

Cu alte cuvinte, într-un singur an, situația s-a mutat de la un singur nume schimbat la patru copii care au făcut pași clari în aceeași direcție.