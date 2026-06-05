Știi serile alea când pierzi mai mult timp dând scroll pe platformele de streaming decât uitându-te efectiv la ceva? Ei bine, salvarea pentru acest weekend vine dintr-o direcție complet neașteptată. Un clasic al anilor ’90, cu actori pe care îi iubești deja din serialele tale polițiste preferate, face valuri chiar acum pe internet.

Miza aici e simplă și că merită atenția ta. Primim pe tavă o comedie dramatică nominalizată la BAFTA și la Globurile de Aur, perfectă pentru o seară de relaxare cu un pahar de vin după ce ai adormit copiii. Iar partea care ne presează este că fereastra de vizionare gratuită se închide rapid. E genul de peliculă care îți garantează o stare de bine, departe de știrile stresante și de agitația de peste zi.

O întoarcere în timp cu actori de top

Dacă ești fană a serialului Line of Duty, sigur îl știi pe superintendentul Ted Hastings. Dar lucrurile stau puțin diferit în această producție. În 1991, actorul Adrian Dunbar nu doar că a scris scenariul, dar a și jucat rolul principal în hitul „Hear My Song”. El îl interpretează pe Mikey O’Neill, un promotor de club din Liverpool care încearcă disperat să-și impresioneze publicul aducându-l pe legendarul tenor irlandez Josef Locke.

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Și pentru că vorbim de o comedie dramatică, lucrurile nu merg deloc conform planului. alături de el apar nume mari precum Țară Fitzgerald din Game of Thrones și David McCallum din NCIS.

Ce spun fanii și criticii

Într-o analiză publicată recent de Hellomagazine, aflăm că filmul este disponibil pentru streaming gratuit pe Channel 4, dar numai până pe 4 iulie. Producția are un scor de aprobare de 90% pe Rotten Tomatoes și a adunat o mulțime de laude de la telespectatori.

Un fan a descris pelicula ca fiind unul dintre „marile filme neanunțate ale tuturor timpurilor”.

„filmul este plin de imagini glorioase ca aceasta. Mi-a plăcut fiecare film pe care [regizorul Peter] Chelsom l-a făcut de atunci, dar pare să aibă o reputație proastă în presă. totusi el va fi mereu amintit pentru că ne-a oferit această comoară.” – Spectator anonim

Nu puține au fost vocile care au apreciat muzica și atmosfera caldă a producției.

„Acesta este un mic film grozav plin de farmec, distracție și fantezie. Pur și simplu bucurați-vă de el pentru ceea ce este și de replicile pe care le primiți din când în când.” – Telespectator

Până și criticii de top au fost cuceriți. La momentul lansării, legendarul critic de film Roger Ebert a oferit o perspectivă care a rămas în istorie.

„Hear My Song este însuși sufletul unui mare film mic.” – Roger Ebert, Critic de film

Ce poți face tu weekendul acesta

Ai simțit vreodată că timpul tău liber e prea prețios ca să-l irosești pe filme mediocre? Filmul acesta chiar îți oferă o evadare garantată în peisajele irlandeze, cu o coloană sonoră superbă.

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Decizia îți aparține acum. Ai la dispoziție mai puțin de o lună să te bucuri de această bijuterie ascunsă înainte să fie ștearsă din grila gratuită. Dacă vei alege o comedie nostalgică de calitate sau vei relua, pentru a zecea oară, același serial de fundal pe care îl știi deja pe de rost.