Știi serile acelea în care adormi cu telecomanda în mână căutând la nesfârșit ceva bun de văzut pe platformele de streaming? Am găsit soluția perfectă pentru tine. Este vorba despre un thriller polițist britanic din 2014, numit „Chasing Shadows”, care are doar patru episoade și te prinde de la prima scenă.

Timpul tău e prețios, mai ales în weekend, când vrei doar să te relaxezi pe canapea fără să te angajezi la un serial interminabil cu șapte sezoane. Aici câștigi o poveste intensă, cu personaje complexe, pe care o poți termina într-o singură seară. Practic, îți rezolvi nevoia de suspans și îți lași restul zilelor libere pentru familie, o ieșire cu fetele sau pur și simplu pentru self-care.

Un duo atipic care funcționează perfect

Povestea îl urmărește pe DS Sean Stone, un detectiv genial cu datele, dar absolut dezastruos în relațiile interumane. Și, sincer, cine nu a avut un coleg de genul acesta la birou? Din cauza lipsei sale de tact, este exilat la departamentul de persoane dispărute. Aici intervine o dinamică interesantă pe care Hellomagazine o detaliază într-o recenzie publicată recent.

Recomandări Vestea perfecta pentru seara ta de weekend. Filmul genial din anii 90 care dispare curand de pe internet

Sinopsisul oficial explică exact miza poveștii care te va ține cu sufletul la gură.

„Noul volum de cazuri al lui Sean este copleșitor – până la 300.000 de persoane dispar în Marea Britanie în fiecare an – dar mintea sa strălucită se dovedește a fi perfect adaptată noului său rol. Acolo unde alții văd o mare disperată și mereu crescândă de fețe pierdute, Sean observă tipare care duc la victime… Și la ucigașii lor.” – Sinopsis oficial, Chasing Shadows

Alături de el este Ruth Hattersley, interpretată de minunata Alex Kingston, pe care sigur o știi din Doctor Who. Ea este analistul care pune oamenii pe primul loc. Este fix tipul de colegă empatică pe care ai vrea să o ai alături când lucrurile o iau razna, deși Sean îi testează limitele la maximum.

Recomandări Surpriza de pe Netflix pentru weekend. Noul film cu Jennifer Lopez este exact ce aveai nevoie

De ce a stârnit controverse

Iar publicul a iubit această dinamică. Fanii au fost de-a dreptul fascinați, deși seria a fost anulată rapid, o decizie care a lăsat multă lume cu un gust amar.

„Chasing Shadows este captivant, inteligent, amuzant și demn de un al doilea sezon, credeți-mă că veți dori altul după ce vizionați episodul final.” – Fan anonim, recenzie online

Dar lucrurile stau puțin diferit când vine vorba de critica de specialitate. Portretizarea lui Sean Stone, care prezintă trăsături clare de sindrom Asperger, a atras și comentarii mai aspre. E drept că televiziunea de acum zece ani trata neurodiversitatea mult mai superficial decât o facem noi astăzi.

Recomandări Ce sa vezi în weekend daca ai terminat serialul momentului. 8 recomandari perfecte

Mark Lawson a taxat destul de dur scenariul în The Guardian.

„Puii de cățel nu sunt doar pentru Crăciun, iar spectrul autismului nu este doar o ciudățenie dramatică de personalitate.” – Mark Lawson, The Guardian

Dincolo de aceste critici justificate, serialul rămâne o opțiune excelentă pentru serile tale libere. Distribuția este completată de actori precum Noel Clarke, Don Warrington și Adjoa Andoh, pe care o recunoști garantat din Bridgerton. Acum rămâne de văzut pe ce platforme locale de streaming va fi readus în prim-plan, dar până atunci îl poți găsi online. Pregătește un bol de popcorn și bucură-te de o poveste care chiar merită timpul tău.