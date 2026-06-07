Te-ai prins deja în povestea controversată a mamelor mormone de pe Hulu? Pregătește-te, pentru că franciza se extinde, iar noul spin-off din Orange County promite să ne țină lipite de ecrane. Influencerița Avery Woods, acum vedetă de reality TV, tocmai a confirmat că primul sezon din „SLOMW OC” vine cu o doză masivă de dramă.

Iar miza aici nu este doar o altă porție de scandal televizat pe care o savurăm seara târziu, după ce au adormit copiii. Dincolo de strălucirea din California, este surprinzator să vedem cum femei cu stiluri de viață complet opuse reușesc să navigheze prietenia, maternitatea și propriile decizii în fața camerelor de filmat.

Ce aduce nou grupul din Orange County

Dacă ai urmărit seria originală, știi că lucrurile au luat recent o întorsătură complicată. Așa cum a relatat Theblast zilele trecute, sezonul cinci al seriei mamă a fost scurtat la doar cinci episoade. Motivul principal a fost o serie de presupuse dispute domestice între Taylor Frankie Paul și fostul ei iubit, Dakota Mortensen, care au determinat restul distribuției să refuze filmările alături de ea.

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Acum, atenția se mută pe noul grup de fețe din California.

Din distribuție fac parte nume cunoscute din online, precum Bobbi Althoff, Madison Bontempo, Aspyn Ovard și Salomé Andrea, dar și Jen Affleck din seria originală. Și totuși, multe voci au criticat faptul că o parte dintre noile protagoniste nici măcar nu fac parte din comunitatea mormonă.

„Este reality TV, va exista dramă. Există o mulțime de personalități diferite și o mulțime de credințe și opinii diferite.” – Avery Woods, Membră a distribuției SLOMW OC

Avery a explicat că, deși unele fețe sunt încă active în biserică, altele au părăsit-o sau nu au fost niciodată mormone, dar sunt foarte apropiate de oameni din comunitate. Până la urmă, ea însăși s-a căsătorit la 21 de ani și a devenit mamă la 23, fiind extrem de familiarizată cu această cultură rigidă.

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De ce tocmai California pentru un show despre religie

Să fim serioase, când te gândești la mormoni, te gândești la Utah, nu la plajele însorite din Orange County. Numai că producătorii au avut un plan bine pus la punct.

„Există o mână de buzunare în America care sunt cu adevărat baza pentru LDS, iar unul dintre ele a fost Orange County. Cu toții am vrut să prezentăm o lume a LDS care a fost un fel de pivot de cel puțin 90 de grade departe de nava mamă. Când ești în Utah, este un tip foarte specific de cultură. LDS în sudul Californiei este puțin mai relaxată, puțin mai puțin intensă, puțin mai iertătoare.” – Jeff Jenkins, Producător executiv

Ba chiar se pare că echipa de producție are în plan încă trei potențiale spin-off-uri, explorând comunități din întreaga țară.

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Pentru noi, privitoarele, partea cu adevărat interesantă abia acum începe. Avery Woods a punctat foarte bine că diversitatea grupului este punctul lor forte.

„Cu toate nu am putea fi mai diferite, dar cea mai tare parte a faptului că ne-am adunat toate este că am început să înțelegem și să fim mai deschise la modul în care fiecare dintre noi își trăiește viața, pentru că toate facem alegeri diferite și decizii diferite și ne creștem copiii diferit, ne îmbrăcăm diferit, vorbim diferit.” – Avery Woods, Membră a distribuției SLOMW OC

Decizia finală privind data lansării noilor episoade aparține celor de la Hulu. Până atunci, sezonul cinci din seria originală revine pe platforma de streaming spre finalul acestui an, așa că avem suficient timp să ne pregătim o seară de binging ca la carte.