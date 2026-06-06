Sezonul doi din comedia romantică „Under the Vines” a ajuns oficial pe ecrane, iar fanii producțiilor ușoare și amuzante au deja programul făcut. Povestea celor doi moștenitori complet diferiți ai unei podgorii din Noua Zeelandă promite și mai multe încurcături sentimentale, fix când credeam că lucrurile se așează.

Știi momentul ăla când ai avut o săptămână plină la birou sau cu copiii și tot ce vrei vineri seara este o pătură pufoasă și un serial care să nu te încarce emoțional? Exact aici intervine această dramedie. Nu e genul de producție la care trebuie să iei notițe ca să înțelegi intriga, ci mai degrabă o evadare vizuală de vis, ideală de savurat cu un pahar de vin alături.

Rețeta perfectă pentru o seară liniștită

Serialul a debutat inițial în 2021 și ne-a făcut cunoștință cu Louis Oakley, un avocat londonez căzut în dizgrație, și Daisy Munroe, o mondenă falită din Sydney. Iar lucrurile au devenit rapid interesante când amândoi au ajuns la o podgorie din regiunea Peak View, convinși fiecare că este unicul moștenitor al domeniului.

Recomandări Vestea tristă care îndoliază fanii serialelor. Actorul din Buffy și Ted Lasso a murit la 72 de ani

Așa cum aflăm dintr-un articol publicat recent de Hellomagazine, producția este comparată des cu celebrul Doc Martin, având aceeași rețetă de succes a personajelor scoase complet din mediul lor de confort. Actorii principali, Charles Edwards (pe care sigur îl știi din Downton Abbey) și Rebecca Gibney, se întorc acum în rolul de viticultori asumați.

Apare un personaj surpriză

Numai că liniștea nu durează prea mult. Să fim serioase, o poveste bună are nevoie de puțină dramă, mai ales când cei doi parteneri de afaceri încep să dezvolte sentimente complicate unul pentru celălalt.

„Dar cursul dragostei adevărate, și al vinului bun, nu a decurs niciodată lin, iar sosirea soției înstrăinate a lui Louis, Simone (Sara Wiseman, Mercy Peak), face ca idila odată înfloritoare să se stingă rapid atunci când Louis face un ultim efort pentru a-și salva căsnicia.” – Sinopsis oficial

Reacțiile celor care au văzut deja noile episoade nu au întârziat să apară. Pe rețelele sociale, telespectatorii descriu serialul ca fiind „plin de inimă” și cu peisaje „superbe”, menționând că nu lipsesc momentele în care râzi cu poftă. Distribuția este completată de actori precum John Bach, Dean O’Gorman și Sarah Peirse.

Recomandări Vestea care schimba totul pentru fanii serialelor. Ce decizie a luat Whitney Leavitt

Dacă vrei să te apuci de el, ambele sezoane sunt disponibile acum pentru streaming pe BBC iPlayer, iar seria a doua ajunge și pe format digital din 15 iunie. Dacă Daisy și Louis vor reuși să salveze via falimentară, dar mai ales dacă vor găsi drumul înapoi unul spre celălalt printre rândurile de viță-de-vie.