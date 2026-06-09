Lisa Kudrow și Mira Sorvino se întorc oficial în rolurile care ne-au marcat adolescența. Continuarea comediei cult „Romy and Michele’s High School Reunion” a intrat deja în producție, adunând laolaltă distribuția originală și nume noi. Anunțul mult așteptat a fost făcut pe 8 iunie 2026 de 20th Century Studios pe rețelele sociale, punând capăt anilor de speculații.

https://x.com/20thcentury/status/2064044905450848389

https://x.com/YahooEnt/status/1498366435281805319

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Știi momentul ăla când ai nevoie de un film reconfortant la finalul unei săptămâni grele? Fix asta reprezintă această revenire pentru noi, cele care am crescut cu estetica anilor ’90 și cu poveștile despre prietenii feminine indestructibile. Dincolo de hainele colorate și glumele savuroase, e vorba despre bucuria pură de a revedea două personaje iconice care refuză să se ia prea în serios.

O reuniune așteptată de zeci de ani

Filmul original din aprilie 1997 a fost un succes modest la lansare, adunând 30 de milioane de dolari dintr-un buget de 20 de milioane. Dar magia lui s-a construit în timp. Casetele video și reluările de pe cablu l-au transformat într-un fenomen absolut. Iar scena dansului interpretativ pe melodia „Time After Time” a lui Cyndi Lauper, alături de Sandy Fink (jucat de Alan Cumming), rămâne o piesă de rezistență a culturii pop. Nu putem uita nici de Justin Theroux, pe atunci un necunoscut, care a jucat rolul tăcutului Clarence the Cowboy.

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Așa cum am aflat dintr-un articol publicat recent de Theblast, regizorul noului proiect va fi Tim Federle. Pe lângă cele două protagoniste, se întorc pe platourile de filmare Janeane Garofalo, Alan Cumming, Julia Campbell și Camryn Manheim. Ba chiar avem și o listă întreagă de actori noi care se alătură distribuției, printre care Breckin Meyer, Patrick Warburton, Keegan-Michael Key, Rob Huebel și Nathan Lee Graham.

De la o apariție pe scenă la succesul global

Să fim sincere, fanii au bănuit că se pregătește ceva încă din 2022. Atunci, cele două actrițe au apărut la premiile SAG îmbrăcate în costume power roz și albastru, imitând perfect stilul personajelor lor pentru a prezenta un premiu.

„Crezi că e cel mai drăguț mod în care a arătat cineva vreodată la o gală de premii?” – Lisa Kudrow, Actriță

La care colega ei de platou a răspuns scurt și asumat.

„Oh, total.” – Mira Sorvino, Actriță

Scenariul este scris de Robin Schiff, aceeași minte creativă din spatele primului film, dar și al serialului de succes „Emily în Paris”. Într-o apariție la emisiunea lui Drew Barrymore din ianuarie 2025, Lisa Kudrow a dezvăluit un detaliu surprinzator despre originile poveștii. Personajele au fost la început doar niște apariții minore într-o piesă de teatru din 1988 intitulată „Ladies’ Room”. Kudrow a dat audiție pentru rolul „Airhead No. 2”, care a devenit ulterior Michele.

„Eram aceste personaje minore. Am fost pe scenă un total de șapte minute, intrând și ieșind, pentru toată piesa.” – Lisa Kudrow, Actriță

Detaliile despre intriga noii pelicule sunt ținute strict la secret deocamdată. Știm doar că, încă din martie, actrița din „Friends” mărturisea că a citit o variantă de scenariu la care a râs cu poftă de cel puțin cinci sau șase ori.

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Când și unde vom vedea noul film

Pentru noi, cele din România, planul de lansare este cât se poate de simplu și direct. Filmul va merge direct pe platformele de streaming, urmând să fie lansat pe Hulu și pe Disney+ undeva în cursul anului 2027. Până atunci, ne rămâne suficient timp să ne sunăm cea mai bună prietenă și să plănuim o seară de weekend dedicată primei părți.