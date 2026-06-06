Au trecut deja 10 ani de când universul cu demoni și vampiri din Shadowhunters debuta pe ecrane, iar actorii principali tocmai ne-au oferit o reuniune surpriză. Harry Shum Jr și Matthew Daddario s-au revăzut recent, demonstrând că prieteniile reale rezistă mult dincolo de platourile de filmare.

Știi momentul ăla când revezi un prieten vechi și simți că nu a trecut nicio zi? Fix asta ne arată băieții ăștia. Dincolo de nostalgia pentru un cuplu iconic de pe micul ecran, revederea lor ne amintește cât de important este să îți păstrezi oamenii aproape, chiar și când viața te umple de responsabilități, scutece și joburi noi.

Serialul a avut premiera în 2016 pe rețeaua Freeform și ne-a ținut cu sufletul la gură până la finalul din 2019. Pe lângă povestea lui Clary Fray, interpretată de Kat McNamara, relația interzisă dintre vrăjitorul Magnus Bane și vânătorul de umbre Alec Lightwood a spart niște bariere serioase pe TV la acea vreme.

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Prietenia care a supravietuit dincolo de ecrane

Iar lucrurile stau chiar mai bine în viața reală. Harry și Matthew s-au întâlnit de curând, iar chimia lor amicală a rămas intactă. Într-un interviu publicat recent de Hellomagazine, actorul care i-a dat viață lui Magnus a povestit exact cum a decurs revederea.

„L-am văzut pe Matt acum o săptămână. Îl ador pe omul ăsta. Vorbim despre cele mai stupide lucruri. asta a făcut ca filmarea serialului să fie atât de distractivă. Era important pentru noi să facem o treabă bună, dar să avem conversații în afara ecranului a fost o bucurie. Vorbești cu un vechi prieten și reluăm de unde am rămas.” – Harry Shum Jr, actor

Și viața lor personală s-a schimbat radical de la ultimul sezon. Harry are acum 44 de ani, joacă în Grey’s Anatomy și are o fetiță, Xia, născută în martie 2019 împreună cu soția sa, actrița Shelby Rabara. Dar nici Matthew, ajuns la 38 de ani, nu s-a lăsat mai prejos. El și soția lui, designerul Esther Kim, au deja doi copii, o fetiță venită pe lume în 2020 și un al doilea copil născut chiar în 2024.

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Impactul real asupra fanilor

Dincolo de familiile lor frumoase, moștenirea rolurilor pe care le-au jucat rămâne uriașă. Cuplul Magnus și Alec a ajutat mulți tineri să își înțeleagă propria identitate și să depășească prejudecățile culturale.

„Sunt foarte mândru să fiu cunoscut pentru Magnus și să fi făcut parte din ceva atât de important pentru acești fani, pentru că la sfârșitul zilei, acel serial a fost pentru fani și a însemnat mult pentru ei.” – Harry Shum Jr, actor

Actorul a mai adăugat că încă întâlnește oameni pentru care serialul a schimbat modul în care abordează viața și își fac prieteni, numind acest lucru „pur și simplu o chestie superbă”.

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Reuniunea de la Los Angeles

Bucuria fanilor nu s-a oprit doar la băieți. Pe 31 mai, Harry, însoțit de soția sa, a participat la MPTF Next Gen Summer Party în Los Angeles. Acolo a dat nas în nas cu Kat McNamara. Actrița a imortalizat momentul cu un selfie care a circulat rapid pe internet.

„Un lucru care nu se schimbă este că ai nevoie de comunitate, iar acesta este cel mai mare lucru. Să ai tribul tău, să ai oamenii tăi, să îți găsești comunitatea și să cunoști oameni diferiți.” – Harry Shum Jr, actor

Până la urmă, cuvintele lui Harry sunt o temă de gândire pentru noi toate. Într-o perioadă în care suntem mereu pe fugă între birou și casă, rămâne întrebarea deschisă: când ți-ai sunat ultima dată tribul tău de prietene vechi ca să reluați o conversație fix de unde ați lăsat-o?