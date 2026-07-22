Evenimentul subliniază o tendință observată tot mai des: multe cupluri celebre își asumă public iubirea sau căsătoria după vârsta de 40 de ani.

Venus Williams oferă poate cea mai clară cronologie a acestor povești. Ritmul este relevant: între începutul relației și căsătorie a trecut puțin peste un an, iar între logodnă și prima ceremonie, mai puțin de opt luni.

Aceste exemple evidențiază un aspect simplu, dar important. Graba nu mai este singura cale, iar maturitatea nu mai înseamnă o etapă în care „s-a închis trenul”. Pentru multe femei care își caută un partener după 30 sau 40 de ani, esența este că iubirea și angajamentul nu sunt rezervate unei singure decade din viață.

Cum percep cuplurile relația construită mai târziu

Artista vizuală Alexandra Grant a vorbit deschis despre cum percepe relația cu Keanu Reeves (55 de ani la momentul debutului lor oficial pe covorul roșu), după apariția lor din 2019, când ea avea 46 de ani. Ideea ei atinge un punct pe care multe femei îl simt concret după 40 de ani: nevoia de a nu te pierde pe tine însăți odată ce formezi un cuplu.

„Vestea bună despre a te îndrăgosti la maturitate este că îmi construisem deja propria carieră până în momentul în care a început relația mea. Mă simt foarte încrezătoare în relația noastră pe covorul roșu. Mă simt încrezătoare chiar și singură pe covorul roșu. Este o relație interdependentă și independentă în cel mai bun sens al cuvântului.” -64% Sacou cu model uni si decolteu in V - Alb Cumpără acum

Aceasta este, de fapt, una dintre diferențele evidente în mai multe dintre aceste povești: oamenii intră în relație cu o identitate deja formată, cu munca și ritmul lor, uneori cu mai multă liniște și limite mai clare. Nu apare o rețetă unică, ci două elemente care se îmbină armonios: apropierea și independența.

Actrița Cameron Diaz (43 de ani) s-a căsătorit cu Benji Madden în ianuarie 2015, la opt luni de la începutul relației. Fiica lor, Raddix, s-a născut la sfârșitul anului 2019. Diferența față de povestea lui Venus Williams este de ritm: și aici relația a evoluat repede, dar esențială este ideea că fiecare a ajuns în căsnicie într-un moment de viață deja așezat.

„Chiar cred că în căsnicie, atunci când poți evolua alături de cineva, acest lucru este foarte important. Cineva m-a întrebat: «Care este lucrul care îți place cel mai mult la căsătorie?», iar eu am răspuns: «Am învățat atât de multe despre mine însămi.» Nu știam aceste lucruri. Nu le-aș fi aflat niciodată dacă nu aș fi avut un soț care să mă ajute.”

Mesajul ei este greu de ignorat dacă vă întrebați ce poate aduce o relație matură. Pe lângă stabilitate, ea oferă o oglindă în care ajungeți să vă cunoașteți mai bine.

Cronologiile relațiilor, de la George Clooney la Salma Hayek

George Clooney avea 53 de ani când a cerut-o în căsătorie pe Amal Alamuddin în 2013. S-au căsătorit la Veneția în 2014 și au devenit părinți de gemeni pe 6 iunie 2017. Față de cuplurile care și-au oficializat mai repede relația, aici contează mai ales faptul că marile schimbări au venit într-o etapă a vieții pe care mulți o descriu, grăbit, drept „târzie”.

Salma Hayek s-a căsătorit cu François-Henri Pinault la Paris în 2009, la 43 de ani. Fiica lor, Valentina Paloma Pinault, se născuse deja în 2007. În declarațiile ei se vede limpede ideea de parteneriat, una care pentru multe femei cântărește mai mult decât romantismul spectaculos.

„M-am căsătorit cu bărbatul potrivit. Probabil că asta este cel mai important lucru. Ne susținem reciproc în tot ceea ce facem. Vrem ca celălalt să exceleze. Te face fericit când celălalt excelează. Și știi ce, nu avem o viață socială foarte activă, pentru că ne place foarte mult să petrecem timp împreună. Așa că petrecem mult timp de calitate împreună.”

Barbra Streisand (54 de ani) și James Brolin (56 de ani) au început relația în 1996 și s-au căsătorit pe 1 iulie 1998. James Brolin, actor, a rezumat direct felul în care a trăit această poveste începută mai târziu în viață.

Potrivit Click, el a spus: „Nu pot să vă spun cât de norocos sunt că mi s-a întâmplat asta atât de târziu în viață. Fiecare noapte este o nouă aventură. Somnul este o pierdere de timp. Abia aștept să o revăd dimineața.”

Sir Elton John l-a cunoscut pe David Furnish în 1993, la 46 de ani. Cei doi s-au căsătorit oficial pe 21 decembrie 2014, după ce încheiaseră anterior un parteneriat civil în 2005. Față de relațiile care au dus la nuntă în câteva luni sau câțiva ani, aici vorbim despre mai bine de două decenii între momentul întâlnirii și căsătoria oficială.

Concluzii despre iubirea matură

Halle Berry și Van Hunt au început relația în timpul pandemiei, vorbind la telefon înainte de a se întâlni fizic. Chiar și acest detaliu mic spune ceva recognoscibil: uneori apropierea începe lent, prin conversații, nu printr-un scenariu ideal.

Și poate tocmai aici stă partea care ajută cel mai mult. Unele dintre aceste cupluri au mers repede spre căsătorie, cum s-a întâmplat cu Cameron Diaz sau cu Venus Williams, iar altele au avut un drum lung, cum este cazul lui Sir Elton John și David Furnish. Nu reiese o regulă fixă. Apare doar o idee mai blândă cu dumneavoastră: iubirea matură poate să vină repede sau să se așeze lent, cu cariere deja construite și cu o cunoaștere de sine mai clară.

În cazul cel mai recent dintre aceste povești, Venus Williams și Andrea Preti au marcat oficial relația în două momente distincte, pe 18 septembrie în Ischia, Italia, și pe 19 decembrie 2025 în Florida.