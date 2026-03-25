Vans se pregătește să dea lovitura din nou cu o lansare premium, perfectă pentru primăvară. Noul model, Vans Premium Authentic Needlework, va fi disponibil oficial din 2 aprilie la un preț de 110 dolari, aducând un suflu proaspăt unuia dintre cele mai clasice modele ale brandului. Unii retaileri îl numesc și Crochet Floral.

Detalii artizanale și un farmec aparte

La prima vedere, pantoful impresionează prin detaliile complexe. Partea superioară din pânză, specifică modelului Authentic, este acoperită cu o broderie florală complexă, într-un amestec de negru, albastru, roșu, alb și galben. Dar detaliile nu se opresc aici. Șireturile sunt mai groase decât de obicei, de tip sfoară, și au mărgele din lemn la capete. Și, ca o tușă finală, un mic talisman din lemn în formă de floare este așezat direct pe șireturi.

Potrivit Vans, „detaliile brodate sunt menite să ofere pantofului o notă artizanală, în timp ce accesoriile din lemn adaugă un element lucrat manual.” un pantof care arată ca și cum ar fi fost personalizat de mână.

Inspirat de genți Chanel? Nu de data asta

Spre deosebire de multe lansări recente de succes ale Vans, noul model Needlework nu pare să aibă vreo legătură cu genți sau alte accesorii de designer. Acele modele, inclusiv pachetele „Souvenir” și „Charms” pentru silueta Old Skool, au fost create de Greg Betty, fostul designer principal de culoare și tendințe pentru OTW by Vans și Vans Premium. Fiecare pereche se inspira neoficial din gențile iconice Chanel, folosind materiale și detalii premium pentru a transmite mesajul.

Cum vine asta?

Ei bine, se pare că de data aceasta Vans mizează pe un design original, fără referințe directe la casele de modă de lux.

Strategia Vans pe segmentul premium

Lansarea se înscrie într-o strategie mai amplă a brandului de a explora zona premium. Mai recent, Betty (care acum lucrează la Jordan Brand, divizia Nike) a creat un trio de modele Old Skool cu flăcări și un aspect pre-uzat, programate pentru lansare pe 1 aprilie. Dincolo de aceste look-uri care fac trimitere la moda de lux, Vans a avut un succes uriaș și cu versiunile cu ținte și perle ale modelelor clasice, precum Old Skool și Classic Slip-On.

Preț și disponibilitate

Modelul unisex Vans Premium Authentic Needlework va fi lansat oficial pe 2 aprilie la prețul de 110 dolari. Iar fanii par deja cuceriți. Deși lansarea globală nu a avut încă loc, pantoful a apărut deja la anumiți retaileri, precum Hibbett, unde multe mărimi s-au epuizat rapid.

Așa că, pe bune, dacă ți-l dorești, ar trebui să fii pe fază.

Codul de stil pentru această lansare este VN000Y0S448.