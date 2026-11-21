Dacă ești în pericol imediat din cauza violenței domestice, sună la 112. Pentru sprijin în județul tău, sună gratuit, la orice oră, la 0800.500.333; pentru protecție rapidă, cere poliției un ordin provizoriu, iar pentru un ordin al instanței depune cererea la judecătorie.

La numărul de sprijin răspund consilierii Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES). Te pot îndruma și dacă nu știi ce serviciu există în localitatea ta, dar apelul la ei nu înlocuiește intervenția poliției când există pericol.

Unde găsești sprijin și adăpost

La 0800.500.333 poți afla unde găsești poliția, servicii sociale, îngrijire medicală, ajutor juridic sau un adăpost. Pot suna și o rudă, un vecin ori un martor. ANES publică pe site o listă a centrelor pe județe, dar pentru un loc liber și condițiile de primire trebuie să întrebi la numărul de mai sus sau la serviciul social din județ.

Ministerul Justiției arată că găzduirea, îngrijirea și consilierea sunt gratuite în centrele de primire în regim de urgență. Adresele lor nu sunt publice, pentru siguranța celor găzduiți. O listă de centre nu înseamnă că există un loc liber în ziua apelului.

Cum ajungi de la poliție la judecătorie

Dacă ești în pericol, sună la 112 și spune unde te afli și ce se întâmplă. Nu amâna apelul ca să aduni dovezi. La intervenția poliției, cere evaluarea riscului și întreabă despre ordinul de protecție provizoriu. De regulă, faci o cerere scrisă; dacă nu o poți redacta sau nu poți da informațiile cerute, polițistul poate face evaluarea pe baza criteriilor legale. Dacă găsește un pericol iminent pentru viața, integritatea fizică sau libertatea ta, poate emite ordinul. Pentru ordinul instanței, cere formularul poliției sau caută modelul și instrucțiunile de completare pe pagina „Informații utile pentru victime” a ANES. Scrie ce s-a întâmplat, când și unde, de ce te temi pentru tine sau pentru copii și ce măsuri ceri. Depune cererea la judecătoria de la domiciliul ori reședința ta sau la cea de la locul faptei. Spune instanței ce dovezi ai și întreabă cum primești asistență juridică. Aceasta este obligatorie în proces, iar ANES publică și modele de cerere pentru ajutor public judiciar, precum și o listă a centrelor de asistență juridică.

Poți alege judecătoria locului faptei din 28 martie 2026. Cererea de ordin nu are taxă judiciară de timbru. Dacă poliția nu emite ordinul provizoriu, trebuie să îți explice cum poți cere ordinul instanței și să îți dea formularul.

Instanța judecă urgent: ca regulă, în cel mult 72 de ore de la depunerea cererii, cu o excepție când există deja un ordin provizoriu. Într-o urgență deosebită, poate decide chiar în aceeași zi, fără să cheme mai întâi părțile.

Ce dovezi poți folosi

Poliția poate folosi ce constată la fața locului, declarații, fotografii, înregistrări, mesaje și postări. Dacă sesizarea spune clar că violența are loc sau a avut loc într-o locuință, polițiștii pot intra acolo și fără acordul celui care locuiește în ea.

Pentru cererea către instanță, păstrează ce ai: acte medicale, certificat medico-legal, fotografii, mesaje, e-mailuri, înregistrări făcute legal, sesizări la poliție și datele martorilor. Dacă nu ai astfel de dovezi, cere totuși ajutor când ești în pericol. Poliția poate ține seama și de propriile constatări sau de declarații.

Cât durează ordinul și ce se întâmplă apoi

Ordinul provizoriu devine obligatoriu imediat și durează 120 de ore din momentul emiterii. De exemplu, dacă poliția îl emite luni la ora 10:00, cele 120 de ore se încheie sâmbătă la ora 10:00. Poliția îl trimite parchetului în 24 de ore, iar procurorul decide în 48 de ore de la emitere.

Dacă ordinul provizoriu este trimis instanței, el rămâne valabil până când aceasta hotărăște asupra cererii. Ordinul emis de instanță poate dura cel mult 12 luni. Din 28 martie 2026, un nou ordin emis în cel mult cinci ani de la expirarea unuia anterior poate dura până la 24 de luni, chiar dacă victima este alta.

Autoritățile locale trebuie să ia legătura cu victima în cel mult trei zile de la emiterea ordinului. Trebuie să o contacteze din nou cu cel puțin 14 zile înainte să expire, pentru a o informa că poate cere prelungirea.

Ce poate impune ordinul

Ordinul provizoriu poate impune evacuarea agresorului, păstrarea unei distanțe minime sau predarea armelor. Instanța poate interzice și orice contact, poate lua măsuri privind copiii ori cazarea victimei într-un centru și poate obliga agresorul să suporte temporar chiria sau întreținerea altei locuințe. Monitorizarea electronică poate fi dispusă acolo unde sistemul necesar funcționează.

Dacă agresorul se apropie de tine sau încalcă altă măsură din ordin, sună la 112 și anunță poliția. Încălcarea măsurilor unui ordin provizoriu sau ale unuia emis de instanță este infracțiune, pedepsită cu închisoare de la șase luni la cinci ani. Păstrează mesajele ori alte dovezi ale încălcării numai dacă poți face asta în siguranță.

Întrebări frecvente

Pot cere ordin împotriva unui fost partener cu care nu am locuit?

Da. Legea nr. 217/2003 acoperă și violența dintre actuali sau foști parteneri, chiar dacă nu au locuit împreună.

Pot cere ordin împotriva unei persoane care nu este din familie?

Da. Legea nr. 26/2024 permite un ordin de protecție și împotriva unei alte persoane decât un membru al familiei.

Poate fi evacuat agresorul dacă locuința este pe numele lui?

Da. Instanța poate dispune evacuarea temporară chiar dacă agresorul este proprietarul locuinței.

Este gratuit și avocatul ales de mine?

Lipsa taxei pentru cerere nu înseamnă că orice avocat ales de tine este gratuit. Întreabă la instanță cum primești asistența juridică obligatorie și dacă poți cere ajutor public judiciar.

Pot merge la adăpost fără carte de identitate?

Centrul FORTE din București primește adulți singuri sau părinți cu copii fără să condiționeze admiterea de actul de identitate. Pentru alte centre, întreabă la ANES sau la serviciul local care sunt condițiile de primire.

În cât timp poate fi contestat un ordin?

Ordinul provizoriu poate fi contestat în 48 de ore de la comunicare. Hotărârea instanței poate fi atacată cu apel în trei zile de la pronunțare, dacă părțile au fost chemate la judecată, sau de la comunicare, dacă nu au fost chemate.

Surse verificate la 21 noiembrie 2026: Legea nr. 217/2003; Legea nr. 26/2024; Legea nr. 36/2026; Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Justiției; ghidul Consiliului Județean Argeș și al Poliției Române; Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București.