Seara arată des la fel pentru multe dintre noi: canapeaua, telecomanda, încă un episod. Tocmai acest obicei, repetat „foarte des” la vârsta mijlocie, apare acum într-un nou studiu. Poate fi un semnal de risc pentru sănătatea creierului. Mai târziu, structurile cerebrale pot fi mai mici în zone vulnerabile la boala Alzheimer.

Față de citit, scris sau rezolvarea de probleme la birou, uitatul la televizor a ieșit mai prost. Studiul a urmărit peste 1.700 de adulți timp de aproape 24 de ani. Cei care au spus că se uitau la televizor „foarte des” au avut ulterior lobi frontali și occipitali mai mici. Au avut și mai multe leziuni ale materiei albe și un volum redus în regiunile legate de memorie.

Miza nu este să scoți televizorul din casă. Miza este felul în care arată orele tale pasive. Datele sugerează că problema nu este statul jos în sine. Este inactivitatea creierului specifică vizionării TV. Asta schimbă puțin perspectiva. Aceeași seară petrecută acasă nu înseamnă același lucru pentru creier dacă alternezi serialul cu o activitate care îți cere atenție, memorie sau decizie.

Pe scurt, studiul nu pune sub semnul întrebării orice timp petrecut pe canapea. El analizează tipul de efort mental pe care îl faci sau nu. Cititul, scrisul ori activitățile care implică rezolvare de probleme pot chiar îmbunătăți sănătatea creierului.

Rezultate mai pronunțate la bărbați

Efectul a fost mai pronunțat la bărbați. Ce înseamnă asta pentru femei? Semnalul de prudență rămâne în picioare și pentru ele. Chiar dacă diferența a apărut mai clar la bărbați, motivul nu este clarificat. Așa că partea utilă rămâne alta: un timp liber mai activ mental pare o alegere mai bună. Mult mai bună decât orele în care televizorul merge aproape pe pilot automat.

Studiul vine și cu o limită importantă. Concluziile se bazează pe amintirile participanților despre timpul petrecut în fața televizorului. Cercetarea nu poate dovedi direct că televizorul a cauzat aceste modificări cerebrale. Arată o legătură, nu o vină certă.

Și asta contează. Citește știrile fără panică. Nu rezultă că un film văzut seara îți strică memoria. Rezultă că un obicei frecvent, repetat ani la rând și dominat de consum pasiv, merită pus în balanță. Compară-l cu activități care îți țin mintea ocupată.

Potrivit Vice, descoperirea se leagă de prevenția declinului cognitiv și a riscului de Alzheimer. Totul ține de alegeri de lifestyle făcute devreme. Nu abia când apar problemele de memorie. Aici intră valoarea practică a studiului: nu cere perfecțiune, ci un echilibru mai bun între relaxare și efort mental.

Indicații pentru o rutină mentală activă

Alzheimerul rămâne o boală neurodegenerativă care preocupă tot mai mult. Discuția despre markeri de sânge și depistare timpurie se completează acum cu una mult mai banală. Una foarte de zi cu zi: ce faci cu serile tale? Bilanțul cinstit e simplu. Nu știm câte ore înseamnă exact „foarte des”. Nu știm nici dacă un anumit tip de conținut TV schimbă ecuația.

Știm însă ce direcție indică studiul care a urmărit participanții aproape 24 de ani: mai puțină pasivitate mentală. Mai multe obiceiuri care cer creierului să lucreze. Asta este partea care rămâne în picioare. Și după ce închizi televizorul diseară.