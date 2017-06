Tunsori in functie de forma fetei. Ce ti se potriveste cel mai bine

Punctul de pornire atunci cand alegi o noua coafura este forma fetei. Urmeaza apoi tipul parului care poate fi drept, ondulat, carliontat, textura sa, fina, medie sau cu fir gros si greu de aranjat, iar in cele din urma, vei lua in cosiderare volumul parului.

E greu sa fii obiectiva atunci cand iti analizezi forma fetei si ce fel de coafura ti s-ar potrivi. Ultimul cuvant in acest domeniu il va avea oricum stilistul dar, cu ajutorul prietenilor, privindu-te in oglinda sau masurand cu ajutorul unui instrument poti sa o faci si singura. Si suntem siguri ca, chiar daca in cele din urma vei apela la stilist, iti vei putea face si singura o idee cat de cat apropiata de cea ce pe care ti-o va oferi acesta si, sa-ti alegi astfel singura coafura perfecta pentru fata ta.

Fata Ovala

Incearca. In cazul unei fete ovale, sunt disponibile o serie de stiluri diferite din care poti alege fara probleme. Mai exact, te asiguram ca aproape orice coafura sau frizura va arata bine si te va face sa zambesti de fiecare data cand vei privi in oglinda. Poti purta tunsori cu parul scurt, mediu sau lung, fata fiind bine balansata si echilibrata in proportii. Cu toate acestea, cele mai bune frizuri sunt cele care iti vor tine parul departe de fata, pentru ca, nu-i asa, ai ce pune in valoare si scoate in evidenta.

Evita. Coafurile care iti vor ascunde adevaratele atuuri precum tunsorile cu breton lung sau rebel. Iti poti pierde astfel fata in spatele parului si adauga o dimensiune nepotrivita acesteia.

Fata rotunda

Incearca. Pentru fata rotunda, incercati orice coafura cu volum, mai ales in partea superioara. Puteti opta deasemenea pentru parul scurt sau frizurile cu par lung dar peste linia barbiei, suficient cat sa dea un aspect oval fetei care astfel sa para mai lunga.

Evita. Frizurile cu parul taiat la nivelul barbiei care urmeaza forma rotunda a fetei si care accentueaza aceasta trasatura. Evita pe cat posibil tunsorile cu breton foarte scurt si cele cu volum mare in zona urechilor.

Fata in forma de inima

Incearca. Tunsorile medii, cu parul pana la barbie dar si cele cu par lung, se vor potrivi de minune cu fata in forma de inima. Chiar daca poti purta si frizuri mai scurte, in cazul in care forma fetei este bine definita, recomandam tunsorile cu parul pana la barbie care sa ofere o senzatie de volum exact acolo unde e nevoie. Pentru a-ti face o idee despre cele mai bune frizuri in cazul fizionomiei de tip inima, poti studia imagini cu personalitati feminine care ti se aseamana din acest punct de vedere precum Michelle Pfeiffer, Ashley Judd, Jennifer Love Hewitt, Claudia Schiffer.

Evita. Tunsorile cu par scurt, care sa scoata in evidenta fruntea si partea superioara a capului in general. Evita de asemenea tunsorile cu prea mult volum in partea superioara a scalpului.

Fata diamant

Incearca. Fata diamant este bine balansata si denota o expresie dramatica. Poti experimenta cu o varietate de stiluri, aproape orice frizura fiind potrivita cata vreme fata ta este cu adevarat in forma de diamant. Dintre personalitatile care beneficiaza de o astfel de fizionomie putem aminti pe Katherine Hepburn, Linda Evangelista sau Sophhia Loren.

Evita. In acest caz, nu prea ai ce evita, orice tunsoare fiind potrivita pentru fata in forma de diamant. Incearca totusi, pe cat posibil, sa alegi coafuri care sa scoata in evidenta trasaturile perfecte ale fetei, deci in concluzie, tine suvitele departe de ea.