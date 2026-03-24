Odată cu venirea primăverii, multe dintre noi simțim nevoia unei schimbări în garderobă, iar un accesoriu esențial este geanta de birou. Nu vorbim despre orice geantă, ci despre una care să îmbine funcționalitatea cu stilul, capabilă să transporte un laptop, dar și să completeze o ținută de seară. V-ați gândit vreodată cum o geantă poate schimba complet o ținută?

Anul acesta, tendințele aduc în prim-plan genți cu un aer „effortless chic”, adesea supradimensionate și confecționate din piele cu aspect intenționat uzat, așa cum s-a văzut pe podiumurile Loewe și Chanel. Hai să vedem care sunt cele mai interesante propuneri, cu prețuri ce pornesc de la 180 de dolari.

Tendințele primăverii 2026: de la culori neutre la explozii cromatice

Pe podiumuri, designerii au prezentat mesaje mixte în materie de culori. Pe de o parte, nuanța controversată a anului Pantone, „Cloud Dancer”, un alb-ivoriu aerat, a fost reprezentată în colecțiile Jacquemus și Toteme. Pe de altă parte, culorile vii au fost îmbrățișate cu entuziasm, de la roșu cireșiu la portocaliu mandarin, infuzând energie ținutelor sobre. Tiffany Hsu, director de achiziții la Mytheresa, subliniază importanța versatilității. „Investiția într-un articol de modă de lux funcțional este importantă, astfel încât să nu fie doar geanta ta de lucru și să poată face tranziția către alte aspecte ale vieții tale.”

Iar când vine vorba de styling, lucrurile sunt destul de simple. „O geantă de lucru simplă este perfectă pentru un stil minimalist, care permite articolului să iasă în evidență”, explică Hsu. „Pantalonii largi și paltoanele supradimensionate sunt modul meu preferat de a o stiliza, dar nu vă limitați. Chiar nu există reguli.”

Eleganță atemporală de la DeMellier și Coach

Geanta The New York de la DeMellier, care costă 695 de dolari, este deja un simbol al eleganței moderne, fiind purtată de Emily Ratajkowski și Meghan Markle. Este nevoie de 34 de artizani și 38 de piese individuale pentru a finaliza o singură geantă, un detaliu care spune multe despre calitatea sa. Compartimentul principal este suficient de încăpător pentru laptop, dosare A4 și chiar o schimbare de haine.

Un alt model iconic este geanta Brooklyn Shoulder Bag 39 de la Coach, cu un preț de 495 de dolari. Purtată de Bella Hadid și desemnată cel mai popular produs al trimestrului IV din 2024 de către Lyst Index, geanta este suficient de mare pentru a găzdui un laptop de 15 inci. Pielea sa întoarsă, extrem de fină, și designul minimalist o fac o alegere excelentă pentru naveta zilnică.

Opțiuni versatile sub 500 de dolari

Pentru cine caută un model clasic, dar accesibil, geanta Le Pliage de la Longchamp este soluția perfectă la 180 de dolari. Creată în 1993, această geantă din nailon este impermeabilă (ideală pentru ploile de primăvară) și pliabilă, putând fi strecurată ușor într-un bagaj de mână. E drept că a revenit spectaculos în tendințe.

Brahmin Large Leather Business Tote, la 395 de dolari, este un exemplu de „quiet luxury” încă din 1982. Pielea sa texturată, ce imită pielea de crocodil, și dotările practice, precum un buzunar căptușit pentru laptop și suporturi pentru pixuri, o fac extrem de funcțională. si, modelul Tall Easy Zipper Tote de la Cuyana (328 de dolari), preferat de vedete precum Zoe Saldaña și Jessica Alba, impresionează prin pielea italiană granulată și forma sa alungită și elegantă.

Pe bune, alegerile sunt nenumărate.

Materiale neașteptate și design inteligent

Dar nu doar pielea domină peisajul. Geanta Caradoc de la Moncler, redusă la 665,99 dolari, se inspiră direct din celebrele jachete umplute cu puf ale brandului. Exteriorul este din nailon matlasat, hidrofug, iar interiorul este umplut cu puf, având spațiu pentru un MacBook și alte necesități zilnice.

Poate cea mai surprinzătoare propunere este geanta St. Barths Large Tote de la Naghedi, la 350 de dolari. La prima vedere, pare a fi din piele, însă este realizată din neopren țesut meticulos, rezistent la apă. Acest material o face excepțional de ușoară și mai puțin pretențioasă la pete de cafea sau vin. Interesant este că mânerele se întind în timp, permițând purtarea confortabilă pe umăr și transformând geanta într-o adevărată armă de stil.