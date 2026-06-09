Regele Willem-Alexander și Regina Maxima au găzduit un banchet de stat la Palatul Regal din Amsterdam pentru a-l întâmpina pe președintele german Frank-Walter Steinmeier, aflat într-o vizită de trei zile. Dar toată atenția a fost furată de fiica lor în vârstă de 22 de ani, Prințesa Catharina-Amalia. Aceasta a apărut într-o rochie albastră superbă, completată perfect de tiara purtată de mama ei în ziua nunții.

Gândește-te puțin la momentul în care împrumuți o bijuterie de la mama ta pentru un eveniment important. Dincolo de strălucirea regală și de eticheta strictă, gestul Amaliei ne arată acea conexiune emoțională mamă-fiică pe care o înțelegem toate, dar ne oferă și o lecție subtilă despre cum moda sustenabilă înseamnă să porți din nou piesele cu valoare sentimentală.

Istoria fascinantă a diamantelor

Povestea acestei diademe nu a început ieri. Cunoscută sub numele de tiara Dutch Star, piesa are o istorie de-a dreptul impresionantă. Baza ei provine de la tiara Pearl Button, peste care au fost montate cinci broșe cu stele din diamante. Acestea din urmă i-au fost dăruite Reginei Emma la nunta ei cu Regele Willem III, tocmai în anul 1879.

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Combinația acestor bijuterii regale a fost debutată de Regina Maxima la nunta ei regală cu Regele Willem-Alexander în 2002. Prințesa de Orania a mai purtat această piesă pe cap în câteva ocazii, inclusiv la debutul ei cu tiară din iunie 2022, la gala de 18 ani a Prințesei Ingrid Alexandra a Norvegiei, și la vizita președintelui portughez din 2024.

Secretul ținutelor impecabile

Și dacă te întrebai cum reușesc fețele regale să țină aceste bijuterii grele pe cap toată seara fără să se miște, ei bine, răspunsul s-ar putea să te amuze. Așa cum am citit într-un material publicat recent de Hellomagazine, secretul nu stă în vreo magie regală, ci în banalele elastice de păr și mult fixativ.

Iar lucrurile devin și mai interesante când ascultăm experții. Bobby Leigh Pemberton, partener la dealerul de bijuterii fine antice Humphrey Butler Jewellery, a dezvăluit detalii din culise.

„Până acum nu mi-a fost prezentată o tiară spre vânzare dintr-o sursă privată care să nu fi fost acoperită de fixativ.” – Bobby Leigh Pemberton, partener Humphrey Butler Jewellery

Să fim serioase, cine s-ar fi gândit că sub acele diamante de milioane stă un strat generos de spray fixativ? Expertul recomandă chiar schimbarea regulată a elasticelor ascunse, mai ales pentru piesele care stau închise în seifuri generații întregi.

„Elasticul care a stat într-un seif umed timp de o generație de la ultima ieșire a piesei probabil că nu este de încredere și este foarte ușor să înlocuiești mătasea colorată care acoperă adesea o bentiță pentru a se potrivi cu culoarea părului cuiva.” – Bobby Leigh Pemberton, partener Humphrey Butler Jewellery

Rochii de poveste și safire spectaculoase

Dar să ne întoarcem puțin la ținute. Amalia a strălucit la propriu în rochia ei tip coloană într-o nuanță rece de albastru, creată de Rachel Gilbert, cu un corset brodat și bretele drapate care ne-au dus direct cu gândul la rochia de bal a Cenușăresei. Părul ei blond a fost lăsat în bucle lejere, prinse pe jumătate.

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Nici Regina Maxima nu s-a lăsat mai prejos marți seara. A optat pentru o rochie reciclată crem, semnată de Jan Taminiau, decorată pe material cu flori și păsări. Pe cap a purtat spectaculoasa tiară olandeză cu safire, creată în 1881 de Regele Willem III ca dar pentru a doua sa soție, Regina Emma.

Cifrele vorbesc de la sine.

Vorbim despre 33 de safire mari de Ceylon și peste 600 de diamante, piesa venind inițial ca parte a unui set care includea două brățări și o broșă. Maxima a completat look-ul cu cercei asortați.

Sincer, toată această poveste ne amintește că, dincolo de rochiile de bal și pietrele prețioase imense, detaliile practice sunt aceleași pentru toată lumea. Rămâne de urmărit la ce alte trucuri pământene vor mai apela prințesele noii generații la următoarele banchete de stat.