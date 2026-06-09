Prințesa de Wales a atras din nou toate privirile în weekend, dar de data aceasta dintr-un motiv destul de neașteptat. La nunta lui Peter Phillips cu Harriet Sperling, organizată la istorica biserică anglicană All Saints din Kemble, Gloucester, viitoarea regină în vârstă de 44 de ani a ales o ținută care a ridicat destule sprâncene. Mai exact, a purtat o rochie midi din tweed crem, semnată Roland Mouret, completată de o pălărie asortată superbă și pantofi cu toc stiletto.

De ce a generat asta atâtea discuții? Ei bine, gândește-te la regula nescrisă pe care noi, femeile, o știm încă de la primele evenimente la care participăm: nu porți niciodată alb sau nuanțe derivate la nunta altcuiva. Să alegi o culoare atât de apropiată de albul imaculat al miresei este considerat un gest extrem de curajos, mai ales în cercurile regale unde eticheta este analizată la milimetru.

Un déjà vu vestimentar la curtea regala

Și totuși, nu este prima oară când Kate face o astfel de alegere îndrăzneață. Ai un sentiment de déjà vu? Așa cum menționează Hellomagazine într-un material publicat recent, exact același gen de reacții au apărut și în 2018, la nunta Ducelui și Ducesei de Sussex de la Westminster Abbey. Atunci, ținuta ei a părut complet albă în majoritatea fotografiilor de la eveniment.

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Numai că lucrurile au stat puțin diferit în realitate. Creația personalizată tip haină-rochie pe care a purtat-o atunci, realizată de Sarah Burton pentru Alexander McQueen, era de fapt un „galben-primulă”. Dar, în lumina aparatelor foto și în portretele oficiale, deși purta un fascinator floral galben, nuanța ei domina vizual spre o culoare de fildeș sau lămâie foarte deschisă.

Simbolismul culorilor și curajul de a purta alb

Dincolo de regulile stricte de la nunți, alegerea nuanțelor de alb sau crem transmite un mesaj psihologic puternic. Nu de puține ori o vedem pe Kate în ținute imaculate la evenimente majore, demonstrând că stăpânește perfect arta de a ieși în evidență prin simplitate.

Tash Bradley, psiholog specializat pe culori și director de design, a explicat foarte clar acest fenomen în 2023, când a discutat despre cât de puternică este decizia femeilor din familia regală de a purta alb:

„Pentru a purta alb, trebuie să ai multă încredere, știi. Nu ascunzi nimic, vrei să arăți puritate. Dacă cineva poartă alb, nu este minimalist, ci este foarte curat. Este foarte pur, este foarte moale. Este o mișcare foarte curajoasă să pui pe tine o ținută complet albă.” – Tash Bradley, Psiholog specializat pe culori și Director de design

Cifrele și aparițiile publice vorbesc de la sine.

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Să fim serioase, ne amintim cu toate de prezența ei spectaculoasă la concertul de colinde Together at Christmas, unde a ales un palton lung Chris Kerr și pantaloni albi asortați de la Holland Cooper. Sau de acel moment absolut iconic de pe covorul roșu BAFTA, alături de Prințul William, într-o altă capodoperă Alexander McQueen, accesorizată neașteptat cu mănuși negre.

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Până la urmă, stilul personal înseamnă să știi exact când și cum să îndoi regulile în favoarea ta. Dacă această apariție a Prințesei va relaxa codul vestimentar pentru invitatele la nunțile din acest sezon. Până la următoarea ei lecție de stil, poate ar fi momentul să ne întrebăm dacă nu cumva avem și noi nevoie de un plus de curaj în garderobă, chiar dacă asta înseamnă să scoatem la plimbare acea rochie deschisă la culoare de care ne temeam până acum.