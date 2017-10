Sare sfintita in pantofi: Scapa de energiile negative cu acest truc simplu

In cazul in care simti ca iti merge tot mai prost, fie in casnicie fie la locul de munca, este posibil sa fie vorba de vreun blestem sau pur si simplu sa fii acaparat de energii negative de care nu poti scapa.

Iata cateva semne care arata ca esti inconjurat de energii negative.

Ai mereu dureri de cap

In cazul in care incerci sa te odihnesti pentru a elimina stresul, insa durerile de cap nu te parasesc orice ai face. Esti in permanenta nervos si chiar ai ajuns sa suferi de migrene ingrozitoare care nu cedeaza indiferent de ce calmante iei. Acestea pot fi semne ca esti cuprins de energii negative.

Persoanele care sufera de caderi inexplicabile ale parului, sau vomita des, indiferent daca mananca sau nu si se plang de dureri de stomac, acestea sunt alte probleme strans legate de energiile negative care le inconjoara.

Cum scapi de aceste probleme cauzate de energiile rele

Este recomandat, in primul rand, sa beti in fiecare zi apa sfintita. Pentru a elimina complet energiile roaga preotul sa-ti sfinteasca o punguta de sare grunjoasa. Presara apoi sarea sintita in pantofii pe care ii porti.