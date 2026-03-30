Alix Earle a fost surprinsă luni în New York purtând o pereche de pantofi mula Jimmy Choo în valoare de 895 de dolari, cu doar o zi înainte de lansarea brandului său de skincare axat pe problemele tenului, Reale Actives. Influencerița a făcut o apariție la emisiunea „Today”, de unde a plecat încălțată cu o pereche de pantofi albi care se înscriu perfect în tendințele actuale.

Pantofii de 895 de dolari

Modelul purtat de Earle este Brigitte Mule 100 de la Jimmy Choo. Realizați din piele lăcuită albă cu un finisaj extrem de lucios, pantofii au un toc stiletto ascuțit de 100 mm și spatele deschis. Partea din față a pantofului, care acoperă o mare parte a piciorului, se înalță într-un decolteu în formă de V înainte de a se îngusta spre un vârf decupat discret (un detaliu de tip peep-toe).

O apariție studiată

Iar restul ținutei a fost la înălțime. Alix Earle a asortat pantofii cu un palton cu imprimeu de leopard, purtat peste o rochie crem. A completat ansamblul cu un clutch negru din piele și o pereche de ochelari de soare cu rame înguste.

Recomandari Alix Earle lansează brandul Real Actives cu 4 produse după debutul la Jimmy Fallon

Trendul pantofilor albi

Dar de ce atâta agitație pentru o pereche de pantofi albi? V-ați gândit vreodată cum o singură culoare poate domina un sezon? Apariția lui Earle se înscrie într-un trend mai larg al încălțămintei albe, văzut recent la numeroase vedete, de la pantofi cu toc la sandale și, acum, la mula. Zendaya a menținut trendul în atenție săptămâna trecută la premiera din Los Angeles a filmului „The Drama”, unde a purtat pantofi albi Christian Louboutin. La începutul anului, Oprah Winfrey a fost văzută în New York cu botine albe Fendi, în timp ce își promova noua carte „Enough”.

Trendul e clar.

Rachel McAdams a dus tendința și mai specific spre zona pantofilor mula, optând pentru modelul Date din piele albă de la brandul Jude, un stil fără spate și cu partea din față mai închisă.

Recomandari Zendaya poarta pentru prima data pantofii Miss Z de 120 mm in drum spre Jimmy Kimmel

De la influencer la antreprenor

Apariția ei vine chiar înaintea lansării Reale Actives, linia sa de produse de îngrijire a pielii axată pe acnee, care se lansează marți. Colecția de debut include patru produse, cu prețuri cuprinse între 28 și 39 de dolari. E drept că piața e plină, dar Earle vine cu o perspectivă personală.

Ea a declarat pentru Beauty Inc că a abordat acest brand după ce a constatat că majoritatea produselor pentru acnee de pe piață sunt mult prea dure. „Nu am simțit niciodată că mă pot distra cu vreun produs din zona anti-acnee”, a spus ea. Până la urmă, scopul ei a fost ca linia de lansare să conțină „elementele de bază ale rutinei”.