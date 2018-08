Oana Zavoranu, mesaj dur dupa ce a fost in club: ”Prostitutie juvenila, betie, decadenta”

Oana Zavoranu a avut parte de un sfarsit de saptamana plin, intrucat aceasta a iesit in club, insa ce a vazut acolo nu a impresionat-o deloc, dupa cum a marturisit ea pe contul personal de socializare.

Oana Zavoranu a fost sa petreaca in club in acest weekend, alaturi de partenerul ei de viata si de niste prieteni, insa nimic nu a fost pe placul ei, dupa cum a dezvaluit intr-o postare pe contul de socializare.

„Nu merg in cluburi ( si bine fac), dar aseara, pentru sotul meu si cativa prieteni apropiati, am mers….

Rezultatul ?… Tragic!

Prostitutie juvenila, drogangeala, betie, decadenta si desertaciune in masa…?

Asa ceva n-am vazut in viata mea… Am stat de-o parte, ca nu am cum sa ma intalnesc pe vreun plan de orice fel, cu caricaturile care in afara de nimic… nu fac nimic.

Este clar ca DRAGOSTEA e lucru rar si ii multumesc bunului Dumnezeu ca m-a facut asa si mi-a dat FAMILIA MEA SI PUTEREA PE CARE O AM SI O SIMT…”, a comentat Oana Zavoranu dupa iesirea in club.

Oana Zavoranu este casatorita cu Alex Ashraf de la sfarsitul anului 2017, iar nasii celor doi sunt Silviu si Mihaela Prigoana. “Nunta a avut loc pe data de 9 septembrie. A fost initiativa mea. Oana Zavoranu, in biserica? E ceva mai greu de imaginat, ma gandesc. Am zis hai sa o facem si pe asta, de ce nu? Eu m-am gandit sa fiu sub acoperire, m-am imbracat intr-o rochie rosie cu un decolteu adanc de preotul nu-si putea dezlipii ochii de pe bustul meu. A avut loc intr-o biserica superba, nu stiu daca am intrat intr-o biserica atat de frumoasa”, marturisera recent Oana Zavoranu.