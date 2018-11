Mesajul emotionant al Andreei Esca pentru tatal ei, care a implinit 80 de ani! Fanii au fost impresionati total

Tatal Andreei Esca a implinit 80 de ani, iar stirista a tinut sa-i ureze ”La multi ani” public si, mai mult de atat, ea a facut public un mesaj emotionant.

Astfel, intr-o postare pe site-ul ei, Andreea Esca a vorbit despre tatal ei si despre momentele pe care le-au petrecut impreuna si care i-au marcat viata.

„Tatal meu este destept, frumos, slab, cu parul cret si lucreaza pe santier. Este un inginer foarte apreciat, care in plimbarile noastre prin tara, imi arata ce a mai construit. Este foarte sever si cand ajunge acasa la sfarsitul saptamanii eu trebuie sa-l astept cu carnetul de note si mama cu ciorba. Altfel, imi petrec mare parte din vacanta de vara cu el, la tara, la matusa lui, Tusa Viki. Acolo imi da o libertate incredibila la care niciodata nu as putea sa visez la Bucuresti. Asa as fi inceput, in copilarie, o compunere despre tata. Dar cum astazi implineste 80 de ani, am mai adunat niste povesti. Tata m-a fortat sa fiu foarte buna pana cand am crezut ca asa vreau eu sa fiu. Tata m-a tinut intr-o lesa foarte scurta si cred ca s-a prefacut in situatiile in care mai rupeam lantul, ca nu vedea ce fac.

Tata m-a batut la cap pana cand am dus la bun sfarsit lucruri pe care nu aveam chef sa le fac si pe care nu le-as fi facut niciodata fara cicaleala lui, si n-ar fi fost bine. Tata m-a invatat ca la opera, la teatru, mergi in rochie si cu pantofi si daca e potop. Vii in cizme, te schimbi la garderoba si intri cu respect fata de actul de cultura si fata de tine. Tata este Mosu acum, cum era si bunicul meu Mosu pentru mine, ca asa-s toti bunicii in Ardeal. Iar Mosu e inteleptul casei pentru copiii mei”, a fost mesajul Andreei Esca pentru tatal sau.