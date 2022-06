Alex Delea a castigat Survivor Romania 2022. Surpriza totala la Pro TV! Elena Chiriac, prima reactie

Alex Delea a castigat in mod oficial Survivor Romania 2022! Surpriza totala la Pro TV, dupa ce s-a spus in ultimele zile ca Elena Chiriac va fi castigatoarea marelui premiu in valoare de 100.000 de euro.

Zvonul acesta parea sa se confirme dupa ce Stefania Stefan a fost eliminata in mod neasteptat din competitie. Asta deoarece era in topul celor mai buni sportivi, in timp ce Elena Chiriac a ajuns pana in finala, cu toate ca avea printre cele mai slabe performante dintre ultimii concurenti ramasi la Survivor Romania in sezonul 3.

Alex Delea a castigat Survivor Romania 2022!

Alex a ramas ultimul concurent din echipa initiala a Razboinicilor, in timp ce Elena a facut parte din echipa Faimosilor in sezonul 3. In mediul online s-a speculat ca legaturile din trecut ale tatalui ei, care a fost colaborator al trustului din Pache Protopopescu, ar fi cele care o vor propulsa pe primul loc.

Mai mult decat atat, tanara a fost la un pas sa castige un alt reality show de la Pro TV, emisiunea Ferma. La acel moment, ea s-a luptat cu Augustin Viziru pentru marele premiu, dar a primit totusi jumatate din suma, deoarece castigatorul a considerat ca asa ar fi corect fata de cea care i-a devenit prietena apropiata.

Momentul in care prezentatorul Daniel Pavel a anuntat numele lui Alex Delea a venit ca un soc pentru toata lumea! Vizibil emotionat, fostul Razboinic a recunoscut ca va folosi suma fabuloasa pentru a-si ajuta familia.

„N-am vazut atatea zerouri in viata mea. A fost un moment atat de tare, dar mi-a fost frica sa nu aud. Eu sunt extremist si cand sunt trist, nu doar cand sunt bucuros. Nu stiu ce faceam. Toate visele mi s-au indeplinit aici. Inainte sa vin la Survivor am vorbit cu mama mea. I-am zis ca nu stiu pe unde s-o apuc. Cand am venit, eram la consiliu.

Nu-mi doream sa vin langa dumneavoastra acolo, ca-mi stingeati flacara. Ce s-a intamplat azi nu e de o bucurie normala. Inca sunt pe alta planeta. Sunt cel mai bucuros om din lume. Iata ca dand bucurie, am primit si eu”, a marturisit Alex Delea, in emisiunea Extrashow, conform Fanatik.

Elena Chiriac, prima reactie dupa ce a pierdut finala

In mod surprinzator, Elena Chiriac a avut o reactie de fair play la adresa rivalului ei, cu toate ca a fost vizibil afectata de aceasta infrangere.

„A castigat cel mai potrivit om care putea sa castige Survivor Romania. Va spun din tot sufletul meu”, a recunoscut Elena Chiriac.