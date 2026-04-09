Autoritățile sanitare trag un semnal de alarmă cu privire la o boală care, la prima vedere, ar putea părea banală. Este vorba despre tifosul murin, o afecțiune transmisă de purici, care are o rată de spitalizare de-a dreptul îngrijorătoare. Nu mai puțin de 9 din 10 persoane infectate ajung pe patul de spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Ce este tifosul murin

tifosul murin este o boală infecțioasă cauzată de o bacterie transmisă oamenilor prin intermediul puricilor infectați. Acești paraziți se găsesc adesea pe animale precum șobolanii, pisicile sau câinii (în special cei care nu sunt deparazitați corespunzător), iar contactul cu ei sau cu mediul lor poate duce la infectare. Boala nu se transmite de la om la om, ci exclusiv prin înțepătura puricelui purtător al bacteriei.

O rată de spitalizare alarmantă

Dar ceea ce face ca acest avertisment să fie cu adevărat serios este statistica legată de spitalizare. Nu mai puțin de 90% dintre persoanele care contractează boala necesită îngrijiri medicale în spital pentru a-și reveni.

Cifra este, pe bune, șocantă.

V-ați fi gândit vreodată că o simplă mușcătură de purice poate duce la complicații atât de severe? Hai să fim serioși, majoritatea dintre noi ignorăm aceste mici insecte sau le considerăm doar un disconfort minor, mai ales dacă avem animale de companie. Lucrurile stau, iată, puțin diferit.

Prevenția rămâne esențială

Iar cum tratamentul este adesea complex și necesită spitalizare, cea mai bună abordare rămâne prevenția. Specialiștii insistă asupra măsurilor de igienă și control al dăunătorilor. E drept că pare simplu, dar lucrurile de bază fac adesea diferența între sănătate și boală.

Asta înseamnă, concret, deparazitarea regulată a animalelor de companie, menținerea curățeniei în locuință și în jurul ei pentru a descuraja prezența rozătoarelor și, fireste, evitarea contactului cu animalele sălbatice sau fără stăpân, care pot fi purtătoare de purici infectați.