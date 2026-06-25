Se vehiculează adesea un mit dureros: dacă nu rămâneți însărcinată, cauza ar fi „stresul” și ar trebui doar să vă relaxați. Doctorul Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în infertilitate, explică limpede că lucrurile nu funcționează astfel și că infertilitatea are, de regulă, cauze medicale clare, care necesită investigații și tratament.

Stresul poate influența fertilitatea, dar nu reprezintă explicația principală care ar rezolva totul printr-o vacanță sau câteva zile mai liniștite. La femei, excesul de cortizol poate afecta comunicarea dintre hipotalamus, hipofiză și ovare, iar efectul se poate manifesta prin cicluri neregulate, întârzieri menstruale sau chiar lipsa ovulației. La bărbați, stresul cronic poate afecta producția de testosteron și poate influența negativ spermograma: numărul, mobilitatea și morfologia spermatozoizilor.

Vacanța nu „vindecă” infertilitatea, chiar dacă uneori pare astfel

De aici pornește și confuzia care apasă multe cupluri. Există situații în care o femeie rămâne însărcinată după o perioadă mai relaxată, după o vacanță sau după ce ia o pauză de la investigații. Acest lucru nu înseamnă automat că stresul a fost unica problemă.

Doctorul Andreas Vythoulkas explică de unde provine această idee:

„Probabil din situațiile în care anumite femei au rămas însărcinate după o vacanță, după o perioadă mai relaxată sau după ce au întrerupt temporar investigațiile și tratamentele. Din exterior, pare că stresul era singura problemă și că relaxarea a rezolvat totul. În realitate, lucrurile sunt mult mai complexe.” -20% Vigantol 1.000 I.E. Vitamin D3 Tabletten 50 St Cumpără acum

Pentru dumneavoastră, partea importantă este aceasta: dacă vă confruntați cu dificultăți în obținerea unei sarcini, nu are sens să reduceți totul la ideea că „nu vă calmați suficient”. Această abordare poate amâna evaluarea corectă, care contează cu adevărat.

Cauzele reale sunt medicale și merită căutate fără vinovăție

Infertilitatea are cauze medicale bine definite. Printre ele se numără tulburările de ovulație, endometrioza, afectarea trompelor uterine, dezechilibrele hormonale, factorii masculini sau combinații ale acestora. Aceasta schimbă complet perspectiva: problema nu se rezolvă prin forța voinței și nici prin presiunea de a fi mereu pozitivă.

Partea cea mai dificilă este că, în majoritatea cazurilor, sensul relației este invers față de ce se vehiculează. Nu stresul produce infertilitatea, ci infertilitatea produce stresul, generând anxietate, oboseală emoțională, tensiune în cuplu și senzația că fiecare lună aduce aceeași întrebare.

Potrivit CSID, exact această confuzie alimentează și vinovăția. Dacă mesajul din jur este „relaxează-te și o să se întâmple”, multe femei ajung să creadă că ele însele blochează sarcina, ceea ce pune și mai multă presiune pe corp și pe relație.

Sfatul „relaxează-te” poate răni mai mult decât ajută

Uneori, intenția celor din jur este bună. Dar efectul poate fi opus. Când un cuplu trece prin investigații, așteptare și dezamăgiri repetate, ideea că totul depinde de cât de calm rămâne poate deveni o povară.

Medicul atrage atenția asupra acestui punct:

„Mai mult decât atât, acest sfat poate deveni împovărător. Mulți pacienți ajung să creadă că nu reușesc să obțină o sarcină pentru că nu sunt suficient de relaxați, ceea ce le accentuează sentimentul de vinovăție și frustrare.”

Și mai este ceva ce merită reținut în momentele dificile: emoțiile firești nu sunt „dușmanul” dumneavoastră.

„Tristețea, îngrijorarea sau dezamăgirea nu reprezintă un obstacol în calea obținerii unei sarcini și nu sunt motive de culpabilizare”, spune Doctorul Andreas Vythoulkas.

Dacă aveți nevoie de o idee cheie, aceasta este: nu trebuie să performați emoțional ca să meritați ajutor sau ca să continuați investigațiile.

Ce puteți face, realist, când stresul există deja

Articolul nu propune un diagnostic făcut acasă și nici o listă de suplimente. Nu oferă nici semne clare după care să spuneți singură că aveți cortizolul crescut cronic. Datele disponibile aici merg într-o direcție mai utilă: dacă observați cicluri neregulate, întârzieri menstruale sau aveți deja dificultăți în a obține o sarcină, discuția trebuie mutată spre cauze medicale și spre un consult de specialitate, nu doar spre ideea de „am nevoie să mă liniștesc”.

Gestionarea stresului contează pentru cum treceți prin această perioadă. Cortizolul este o substanță al cărei nivel începe să crească în organism pentru a pregăti corpul de trezire, mai ales în jurul orei 3 sau 4 dimineața. Când stresul devine cronic, echilibrul general are de suferit. Aici ajută activitățile care reduc presiunea emoțională în mod real pentru dumneavoastră: odihna, pauze de la conversațiile care vă apasă, timp în doi fără tema fertilității în centru și, foarte important, sprijin psihologic potrivit.

Nu transformați relaxarea într-o nouă sarcină de bifat. Medicul o spune foarte clar:

„Infertilitatea nu este rezultatul unei greșeli personale și nici consecința faptului că nu sunteți suficient de calmi sau de optimiști. Stresul poate influența anumite mecanisme ale organismului și merită gestionat cât mai bine, însă simpla relaxare nu poate rezolva cauzele medicale ale infertilității. Diferența o fac evaluarea corectă, diagnosticul precoce, tratamentul personalizat și sprijinul emoțional adecvat.”

Și în cuplu contează cum vorbiți despre asta

În multe relații, presiunea se mută rapid de la problemă la persoană. Cine „se stresează prea tare”, cine „se gândește prea mult”, cine „ar trebui să fie mai optimist”. Această abordare nu ajută. Ce ajută este să nu vă tratați emoțiile ca pe o vină și să nu transformați fiecare conversație într-o evaluare a eșecului.

Doctorul Andreas Vythoulkas rezumă foarte bine capcana în care intră multe cupluri: „Fertilitatea nu funcționează după principiul „cu cât vă străduiți mai mult, cu atât reușiți mai repede”.”

Uneori, pasul util nu este încă un sfat de pe internet, ci un psiholog familiarizat cu problematica infertilității. Un astfel de sprijin poate oferi instrumente concrete pentru anxietate, frustrare și comunicarea în cuplu, fără să pună și mai multă presiune pe voi.

Dacă rămâneți cu un singur reper după lectura acestui text, să fie acesta: infertilitatea are cauze medicale care trebuie evaluate, iar stresul merită gestionat pentru binele dumneavoastră emoțional, nu folosit ca explicație simplistă pentru tot ce nu funcționează.