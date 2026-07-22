Momentul zilei în care mănânci pare să influențeze greutatea. Poate chiar mai mult decât numărul total de calorii.

Într-un studiu recent, femeile cu cronotip nocturn au avut un indice de masă corporală de 31,4. Prin comparație, cele matinale au înregistrat 26,1. Cercetarea s-a făcut în Noua Zeelandă, pe 287 de femei sănătoase, cu vârste între 18 și 45 de ani. Astfel, a fost legat cronotipul de sănătatea metabolică.

Dacă te regăsești în tiparul „bufniței”, care mănâncă puțin dimineața și recuperează seara, miza nu este doar cântarul. În studiu, femeile cu obiceiuri nocturne au avut și niveluri mai ridicate de insulină în repaus. Au prezentat și trigliceride crescute, valori mai slabe ale glicemiei pe termen lung și un nivel mai scăzut al colesterolului „bun”.

Diferențele de program alimentar au fost clare. „Bufnițele” au consumat doar 9% din energia zilnică înainte de ora 10:00. Asta înseamnă cu 6 puncte procentuale mai puțin decât „ciocârliile”, care au ajuns la 15%. Seara, după ora 20:00, raportul s-a inversat. Femeile nocturne au consumat 25% din totalul caloric, față de 11% la cele matinale.

Aici intervine crononutriția, știința care leagă alimentația de ceasul biologic al corpului. Potrivit Libertatea, ideea centrală a studiului este că timpul devine o variabilă importantă, pe lângă calorii.

Profesorul Rozanna Kruger de la Universitatea Griffith din Australia a condus studiul și a rezumat direct concluzia.

Asta nu înseamnă, desigur, că orice persoană care se culcă târziu se va îngrășa. Studiul a urmărit o asociere între cronotip și markerii metabolici. A fost făcut doar pe femei, iar rezultatele se referă la acest grup.

Cum îți poți așeza mesele mai aproape de ritmul corpului

Dacă sari des peste micul dejun și ajungi să mănânci serios după ora 20:00, te încadrezi în tiparul care, în studiu, s-a legat de un IMC mai mare. Și de valori metabolice mai puțin bune. Un prim pas ar fi să muți mai mult din aportul caloric în prima parte a zilei.

Modelul „ciocârliilor” din cercetare arată o posibilă distribuție. Ele au consumat 15% din energie înainte de ora 10:00 și 11% după ora 20:00. La polul opus, „bufnițele” au rămas la 9% dimineața și au urcat la 25% seara. Mesele lor târzii au fost bogate mai ales în carbohidrați și grăsimi. Un reper practic este, așadar, un mic dejun mai consistent și o cină mai lejeră.

Importanța ritmului circadian în alimentație

Mai merită reținut ceva. Studiul nu explică dacă îți poți schimba cronotipul. Nici nu oferă aplicații sau teste simple pentru a-l stabili. Arată însă un lucru util. Felul în care îți împarți mesele pe parcursul zilei s-ar putea să conteze mai mult decât pare, dacă te uiți doar la totalul de calorii.

Ce poți face, concret, începând de mâine? Dacă mesele tale principale ajung constant târziu, încearcă să muți o parte din mâncare spre dimineață. Ar fi bine să eviți tiparul femeilor „bufnițe” din studiu, care au lăsat un sfert din energia zilei după ora 20:00. Pentru sfaturi personalizate, cel mai bine este să consulți un medic sau un nutriționist.