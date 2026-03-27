Taylor Swift a adus stilul său distinctiv la iHeartRadio Music Awards 2026, eveniment desfășurat joi la Hollywood. Artista a apărut într-o ținută verde-mentă semnată Wiederhoeft și a purtat nu una, ci două perechi diferite de pantofi pe parcursul serii.

Look-ul de pe covorul roșu

Pe covorul roșu, Swift a pășit într-o pereche de sandale Jimmy Choo. Nuanța era un verde deschis, asortată perfect cu topul stil corset și fusta. Ea a optat pentru modelul Jenn al brandului, un stil ultra-minimalist cu o baretă peste degete și o alta la spate, tip slingback.

Hai să fim serioși, sandalele acestea păreau aproape invizibile la prima vedere. Dar tocul stiletto și materialul satinat le-au transformat complet, oferind o eleganță aparte întregii ținute.

Schimbare surpriză în interior

La un moment dat în timpul serii, ceva a determinat-o pe Swift să facă o schimbare de încălțăminte. O fi fost confortul sau pur și simplu dorința de a-și schimba puțin ținuta? În interiorul locației (faimosul Dolby Theatre din Los Angeles), artista a fost văzută purtând modelul Tell Me Crystal Sandal 105 de la Aquazzura.

Acestea au adus un plus de strălucire look-ului. Stilul satinat include barete subțiri care se intersectează peste degete, decorate cu cristale pentru un efect sclipitor. Sandalele sunt securizate cu barete subțiri în jurul gleznei și au, fireste, un toc stiletto.

Nu e prima oară

Și nu e prima dată când face asta. Nu de puține ori, artista a jonglat cu mai multe perechi de pantofi la același eveniment, un exemplu notoriu fiind gala MTV VMA din 2015, unde a afișat trei perechi diferite.

Până la urmă, e Taylor Swift.

Swift a purtat încălțăminte de la ambele branduri, Jimmy Choo și Aquazzura, în timpul erei sale „The Life of a Showgirl”. În octombrie, a prezentat o sandală argintie sclipitoare cu platformă de la Jimmy Choo, modelul Claressa, la „The Tonight Show Starring Fallon”. Iar în decembrie, a apărut la „The Late Show with Stephen Colbert” cu pantofii Dangerous Liaisons Pump 105 de la Aquazzura, realizați din catifea vișinie.