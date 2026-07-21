Șase ani de supraviețuire după diagnostic sunt astăzi reperul central din povestea lui Summer Farmen, mamă a trei copii din Pennsylvania, față de luna în care simptomele ei au trecut de la oboseală și lipsă de aer la tuse și înec în timpul conversațiilor.

Față de începutul anului 2020, când dificultățile de respirație și oboseala persistentă au apărut primele, starea ei a evoluat într-o singură lună spre gâfâit după aer și tuse aproape continuă când vorbea. La 44 de ani, Summer Farmen a primit diagnosticul de cancer pulmonar ALK-pozitiv, o formă rară, deși nu fumase niciodată.

Povestea ei lovește exact într-o idee pe care multe femei o au încă în minte: cancerul pulmonar ar apărea aproape exclusiv la fumători. În realitate, cazul ei arată că un diagnostic grav poate apărea și la o persoană activă, nefumătoare, atentă la stilul de viață.

„M-am asigurat întotdeauna că mănânc sănătos și că mă mențin în formă. Așa că iată-mă, la 44 de ani, fără, credeam eu, factori de risc pentru cancer, dar suntem la mijlocul pandemiei și dintr-o dată mă chinuiam să respir, gâfâiam după aer, tușind neîncetat.”

Summer Farmen, mamă și supraviețuitoare a cancerului pulmonar, a descris astfel momentul în care simptomele au devenit imposibil de ignorat. Cum relatează Businessinsider, ea și soțul ei erau deja îngrijitorii principali ai fiului lor, Jack, care are paralizie cerebrală.

Tratamentul țintit a prelungit viața lui Summer Farmen cu șase ani

Astăzi, supraviețuirea ei de șase ani este legată de medicamente de terapie țintită care luptă împotriva tumorilor. Nu sunt oferite detalii despre tratamentul exact, însă acest punct contează mult în povestea ei: diagnosticul nu a închis totul pe loc, ci a fost urmat de ani în care a continuat să trăiască și să se implice.

Când un simptom mic nu mai e chiar mic

În cazul lui Summer Farmen, semnele nu au început spectaculos. Au fost oboseala persistentă și dificultatea de a respira, apoi, în decurs de o lună, înec și tuse în timpul conversațiilor. Tocmai asta rămâne partea utilă pentru oricine citește povestea ei: simptomele care persistă și se schimbă merită investigate, chiar și atunci când vârsta, stilul de viață sau faptul că nu fumezi par să te scoată din categoria de risc.

Summer Farmen este acum și activistă pentru susținerea cercetării și pentru educația legată de această boală.