Până nu demult, rujeola era o boală pentru care aproape nimeni nu mai căuta tratamente. Vaccinarea funcționa foarte bine. Acum, însă, situația s-a schimbat. Odată cu reapariția masivă a cazurilor în SUA și cu scăderea vaccinării sub pragul de 95%, mai multe companii au început să dezvolte terapii. Acestea sunt dedicate persoanelor care nu pot fi vaccinate sau care s-au infectat deja.

Rujeola: o creștere alarmantă a cazurilor în SUA

Consecința imediată este simplă. Nu este deloc confortabilă pentru familiile vulnerabile. Opțiunile există abia pe hârtie sau în laborator.

Aici este miza reală. Scăderea vaccinării sub 95% lasă mai expuși sugarii și persoanele imunocompromise. Ei sunt categoriile care depind cel mai mult de protecția comunității. Complicațiile severe sunt pneumonia, surditatea și leziunile cerebrale fatale. Pentru o mamă cu un copil prea mic pentru vaccinare sau pentru o familie cu un membru cu imunitate compromisă, asta schimbă tonul discuției.

Noi abordări terapeutice: anticorpi monoclonali și antivirale

Noile tratamente încearcă să acopere tocmai acest gol. Unele se bazează pe anticorpi monoclonali. Aceștia sunt anticorpi creați țintit pentru a recunoaște și bloca virusul. Ei pot oferi protecție pe termen scurt după expunere. Sau pot ajuta în tratamentul bolii deja instalate. Alte echipe lucrează la antivirale orale. Aceste medicamente ar reduce încărcătura virală.

Michael Mina este epidemiolog și director medical la Invivyd. El spune că lipsa opțiunilor disponibile se vede deja în practică.

„Ceea ce vedem acum, odată cu reapariția rujeolei în comunități, este o lipsă îngrozitoare de opțiuni atunci când cineva este expus.”

Compania sa, Invivyd, dezvoltă o terapie cu anticorpi monoclonali similară celei folosite pentru Covid-19. Deocamdată, testele pe oameni nu au început. Pasul următor este compilarea datelor necesare pentru aprobarea FDA. Doar apoi pot începe studiile clinice pe oameni.

Și alte echipe au rezultate promițătoare, deși timpurii. La La Jolla Institute for Immunology, echipa condusă de Erica Ollmann Saphire a publicat un studiu. La Vanderbilt University, cercetătorii conduși de imunologul James Crowe lucrează la o combinație de doi anticorpi monoclonali. Combinația este gândită să prevină mutațiile virusului. Iar la Georgia State University a fost identificat un antiviral oral care a redus încărcătura virală la animale, dar nu a fost încă testat pe oameni.

Erica Ollmann Saphire, președinte și CEO al La Jolla Institute for Immunology, pune problema direct Wired. Costul unui astfel de instrument poate părea mare, dar alternativa este mai rea. Un focar extins sau un copil cu complicații neurologice fatale costă mai mult.

„Cred că aceasta este o oportunitate reală de a rezolva o problemă de sănătate publică. Un instrument prin care ai putea preveni sau trata boala este totuși mai ieftin decât gestionarea unui focar sau a unui caz de encefalită fatală la un copil.”

Costul rămâne însă unul dintre marile obstacole. Un reper există din perioada Covid. Guvernul SUA a cheltuit 855 de milioane de dolari pentru 1,7 milioane de doze de Evusheld, un tratament cu anticorpi monoclonali, la începutul lui 2022. Asta nu spune cât ar costa un viitor tratament pentru rujeolă pentru un pacient. Arată însă de ce companiile farmaceutice privesc prudent un domeniu în care focarele sunt sporadice, iar profitabilitatea nu e sigură.

Contextul de azi explică de ce aceste terapii nu au fost dezvoltate mai devreme. Vaccinarea împotriva rujeolei a fost atât de eficientă, încât ani la rând nu a existat niciun stimulent pentru investiții în tratamente. Nici medical, nici financiar. Acum, declinul ratelor de vaccinare și creșterea sentimentului anti-vaccin au schimbat complet calculele. Acestea au dus la focare mari în Carolina de Sud și Utah.

James Crowe, imunolog și director al Vanderbilt Center for Antibody Therapeutics, crede că situația se va agrava. El consideră că munca echipei sale este urgentă. El mai spune și că anticorpii izolați de echipa sa sunt foarte puternici.