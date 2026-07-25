Pe podiumurile și în colecțiile pentru primăvara-vara 2026 se vede clar o schimbare pe care o simți imediat și în garderoba de zi cu zi: sneakerșii nu mai vor să fie piesa care acaparează toată ținuta. Sezonul SS26 mută accentul spre forme înguste, plate și retro, mai ușor de purtat cu lucrurile pe care deja le ai în dulap.

Principala direcție a sezonului vine din sneakerșii cu profil îngust, talpă subțire și mixuri de nailon cu piele, inspirați din pantofii de alergare vintage ai anilor ’70, ’80 și ’90.

Aici este și miza practică. După sezoane întregi în care modelele chunky sau statement dominau vizual orice apariție, noua linie lucrează mai discret și tocmai de aceea intră mai simplu lângă blugii tăi preferați, o rochie de vară ori un costum de birou. Dacă vrei să simți că ai adus ceva nou în ținută fără să reînnoiești tot, genul acesta de pereche face exact mutarea aceea mică, dar vizibilă.

Popularitatea modelului adidas Samba în SS25 a anunțat deja întoarcerea către siluete simple și retro. Pentru SS26, direcția merge și mai departe: pantofii devin și mai plați, iar influențele vin din box, automobilism sau arte marțiale, adică din zone unde forma alungită și talpa joasă sunt parte din identitatea modelului.

Silueta fină devine mai ușor de integrat decât un model masiv

Un avantaj clar al acestei schimbări este versatilitatea. Modelele mai subțiri și mai rafinate au potențialul să rămână relevante mai mult decât o tendință de un singur sezon, tocmai pentru că nu cer o ținută construită special în jurul lor. Funcționează mai natural într-o garderobă deja existentă, ceea ce transformă cumpărarea unei perechi bune într-o investiție mai inteligentă decât un pantof spectaculos, dar greu de scos din context.

Printre formele care câștigă teren apare și un hibrid cu nume deja memorabil, „sneakerinas”, undeva între sneaker și balerin. Ideea din spatele lui este simplă: păstrează confortul unui pantof sport, dar îl duce într-o construcție mai delicată, potrivită pentru ținute care nu cer volum în partea de jos.

Iar dacă îți plac texturile mai calde, pielea întoarsă revine în tendințe. Se vede mai ales în maro, caramel, unt și verde oliv, nuanțe care completează bine o estetică relaxată și care merg firesc lângă denim, bej, alb sau tonuri pământii. Cum relatează Elle, nu materialul lucios domină sezonul, ci suprafețele mai moi și mai cuminți vizual.

Detaliul metalic rămâne, dar în doze mici

SS26 nu renunță complet la accentele care luminează o ținută, doar le face mai controlate. Detaliile argintii apar subtil, prin inserții sau finisaje, suficient cât să dea un punct de lumină unui look minimalist, fără să îmbrace tot pantoful și fără să îl transforme în piesa principală.

Se păstrează și influența din zona curselor auto, cu modele foarte joase și alungite, așa cum este Puma Speedcat. Aici diferența față de sneakerșii masivi din sezoanele trecute este evidentă: linia este mai lungă, talpa mult mai joasă, iar pantoful ocupă vizual mai puțin spațiu în ținută.

Direcția minimalistă rămâne constantă și în colecțiile unor branduri precum The Row, Prada sau Dries Van Noten, unde se văd logo-uri discrete, linii curate și culori neutre. Asta explică de ce noile modele par mai ușor de purtat mai multe sezoane la rând: nu sunt construite să strige, ci să lege ținuta.

Pielea întoarsă revine în nuanțe de maro, caramel, unt și verde oliv.