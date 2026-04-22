Peste 321.000 de cazuri noi de cancer mamar sunt așteptate anul acesta doar în SUA, iar medicii avertizează asupra unui simptom care, deși mai puțin cunoscut decât clasicul nodul, este extrem de periculos. În ciuda faptului că rata de supraviețuire este mai mare decât la alte forme de cancer, se estimează și peste 42.000 de decese. Iar un semn anume ar trebui să trimită orice femeie direct la medic.

Un simptom „aproape întotdeauna” canceros

V-ați uitat vreodată cu atenție la pielea sânului? Medicii atrag atenția asupra unui semn care nu este un nodul, ci ține strict de aspectul pielii. Este vorba despre adâncituri sau un aspect de „coajă de portocală”.

Dr. Tara Olson, medic ginecolog la clinica Simmonds, Martin & Helmbrecht din Maryland, a declarat pentru Prevention că acest simptom este „aproape întotdeauna cancer mamar”. Motivul este că aceste modificări ale pielii sunt de obicei legate de o formă rară și agresivă de boală, cunoscută sub numele de cancer mamar inflamator.

Cancerul care nu formează noduli

Deși există multe tipuri de cancer de sân, cazurile de cancer mamar inflamator reprezintă doar 1% până la 5% din totalul diagnosticelor, conform Institutului Național de Sănătate din SUA. Majoritatea cazurilor debutează în celulele care căptușesc canalele galactofore, extinzându-se apoi la țesuturile din jur. Iar acest tip de cancer nu duce, de regulă, la formarea de noduli.

Până la urmă, cum se manifestă concret? În locul unui nodul, cancerul mamar inflamator schimbă culoarea pielii sânului, făcând-o să pară vânătă, roșie, roz sau purpurie. Alte semne pot include o creștere bruscă a dimensiunii sânului, senzația de greutate, arsură sau sensibilitate, un mamelon care se retrage (se inversează) și ganglioni limfatici umflați sub braț sau lângă claviculă.

De ce scapă mamografiei?

Dar marea problemă este alta. Această formă de cancer nu apare de obicei la o mamografie de screening, notează Centrul de Cancer M.D. Anderson.

De aceea este adesea diagnosticat greșit.

Cancerele mamare inflamatorii sunt cunoscute pentru faptul că se dezvoltă și progresează în doar câteva săptămâni sau luni, ceea ce face ca depistarea precoce să fie esențială. Anumite persoane prezintă un risc mai mare, inclusiv femeile care suferă de obezitate, femeile de culoare și adulții tineri, conform Northwestern Medicine. Pe lângă autoexaminarea fizică, femeile ar trebui să meargă la medic pentru teste imagistice sau o biopsie a țesutului mamar.

Lupta contra cronometru

Prognosticul nu este tocmai încurajator, e drept. „În general, cancerul mamar inflamator are un prognostic mai slab decât majoritatea celorlalte tipuri de cancer mamar”, avertizează școala de medicină Yale. Boala este „întotdeauna considerată cel puțin stadiul III”, potrivit Centrului de Cancer M.D. Anderson.

Recomandari Scapa de cancer cu aceasta bautura facuta din doua ingrediente

Tratamentul poate include chimioterapie și medicamente înainte de a fi necesară o intervenție chirurgicală, iar cazurile depistate timpuriu pot fi vindecate. Numai că, odată ce boala ajunge în stadiul IV, poate fi tratată, dar nu vindecată. Specialiștii de la centru subliniază importanța vitală a timpului: „Deci, cu cât îl poți diagnostica mai devreme și începe tratamentul înainte de a progresa la stadiul IV, cu atât ai mai multe șanse de vindecare”.