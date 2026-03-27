Până la 90% dintre pacienții diagnosticați cu Parkinson își pierd simțul mirosului. Acest simptom tăcut poate apărea cu ani de zile înainte de tremur sau rigiditate, semnalând o problemă neurologică profundă, mult înainte ca boala să fie evidentă clinic.

O scurtătură către emoțiile noastre

Mirosul este un avantaj evolutiv. Ne avertizează asupra pericolelor invizibile și ne pune în alertă. Are capacitatea de a trezi amintiri și emoții intense, iar responsabil pentru asta este bulbul olfactiv, o zonă mică din creierul anterior care trimite semnalele direct către zonele care gestionează memoria.

Iar puterea sa nu trebuie subestimată. În 1889, într-un laborator german, o reacție chimică ce a implicat un compus numit tioacetonă a produs un miros atât de îngrozitor încât a provocat vărsături și leșinuri la o distanță de jumătate de kilometru, forțând evacuarea parțială a orașului Freiburg.

Răceală sau semnal de alarmă?

Majoritatea dintre noi ne-am pierdut mirosul la un moment dat, de obicei din cauza unei simple răceli. Numai că acest simptom poate fi și un semn timpuriu al unor boli neurodegenerative precum Alzheimer sau Parkinson. V-ați fi gândit vreodată că pierderea mirosului ar putea fi mai mult decât o simplă neplăcere trecătoare?

Povestea lui Michele Crippa, un renumit „super degustător” italian, este grăitoare. Și-a pierdut mirosul în timpul pandemiei, dar coșmarul a început abia după ce și l-a recuperat. Mirosul i-a revenit distorsionat: portocalele miroseau a plastic ars, piersicile a busuioc, iar vanilia îi provoca greață. Cel mai probabil, neuronii din bulbul său olfactiv fuseseră afectați.

Un diagnostic mult prea târziu

Una dintre problemele majore ale bolilor neurodegenerative este că daunele sunt deja foarte avansate în momentul diagnosticării. În cazul bolii Parkinson, când apar primele simptome (rigiditate, tremur etc.), mai mult de jumătate din neuronii care produc dopamină, neurotransmițătorul care controlează mișcarea, au fost deja pierduți.

Identificarea unor simptome timpurii, precum pierderea mirosului, ar putea servi drept biomarker, permițând un diagnostic mult mai precoce și acces la tratamente mai eficiente. Problema e, fireste, că acest simptom nu este exclusiv bolii Parkinson, putând apărea și odată cu înaintarea în vârstă, stresul sau alte afecțiuni. Tocmai de aceea tindem să-i minimizăm importanța.

pierderea capacității de a mirosi nu ar fi un simptom al bolii în sine, ci mai degrabă un semnal de alarmă că procesul degenerativ a început.

Mirosul care trădează boala

Cercetările arată că pierderea mirosului în boala Parkinson este selectivă. Pacienții percep fără probleme mirosurile plăcute, cum ar fi cel de ciocolată, dar întâmpină dificultăți în a detecta mirosuri neutre sau neplăcute, precum săpunul, fumul sau cauciucul.

Alți pacienți, în special femeile, se confruntă cu ceva și mai ciudat: halucinații olfactive. Aceștia percep mirosuri „fantomă”, cum ar fi tutunul sau lemnul ars, care în realitate nu există.

Pe bune, boala are propriul ei miros.

Acest detaliu incredibil a fost confirmat datorită lui Joy Milne, o scoțiană cu un simț al mirosului exacerbat. Ea a fost capabilă să recunoască un miros specific, descris ca fiind „lemnos și mosc”, la soțul ei cu 12 ani înainte ca acesta să fie diagnosticat cu Parkinson. Pierderea mirosului nu este doar o problemă a nasului, ci o fereastră directă către creier.