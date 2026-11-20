Selena Gomez a purtat un costum negru din catifea, cu sacou scurt și fustă, la „Jimmy Kimmel Live!”, potrivit Vogue. Ținuta poate inspira femeile care caută haine pentru o petrecere de sărbători, dar preferă un costum în locul unei rochii.

Costumul descris de Vogue este semnat Khaite. În România, un sacou scurt din catifea și o fustă cu catifea și paiete, listate separat de Zara la 20 noiembrie 2026, costau împreună 419,80 lei; nu sunt piesele purtate de Gomez.

Cum a purtat Selena Gomez costumul din catifea

Sacoul avea umeri puternic căptușiți, iar fusta de lungime medie avea o deschizătură în față. Erin Walsh a ales pentru Gomez pantofi din piele lăcuită, cu vârf ascuțit și călcâi descoperit, și o geantă-plic alungită.

Părul era prins într-un coc jos, cu cărare pe mijloc. Unghiile roșii și fardul roz de pe obraji adăugau culoare ținutei negre, fără alte piese vestimentare în nuanțe aprinse.

Gomez a participat alături de Martin Short, colegul ei din serialul „Only Murders in the Building”. ABC listează episodul cu cei doi invitați la 19 noiembrie 2026.

Cât costau patru piese din catifea în România

Prețurile afișate de Zara România la 20 noiembrie 2026 oferă un reper pentru cine vrea să alcătuiască o ținută asemănătoare din piese separate. Lista cuprinde două sacouri și două fuste:

Sacou scurt din catifea: 249,90 lei.

Sacou din catifea cu paiete: 269,90 lei.

Fustă combinată din catifea și paiete: 169,90 lei.

Fustă din catifea cu volane: 199,90 lei.

Sacoul scurt și fusta cu paiete însumează 419,80 lei, fără pantofi și geantă. Fusta cu volane schimbă însă linia dreaptă a ținutei purtate de Gomez, iar piesele cu paiete dau un alt aspect decât costumul negru descris de Vogue. Prețurile sunt cele afișate de vânzător la data verificării, nu prețuri pentru costumul Khaite.

De ce fotografiile de la sosire arată o rochie

La sosirea la emisiune, Gomez a fost fotografiată într-o altă ținută: o rochie mini neagră, cu o fundă la un umăr. În acele imagini apar ciorapi negri transparenți, pantofi cu vârf ascuțit, o geantă dreptunghiulară, ochelari ovali înguști, cercei lungi și unghii roșii. Fotografiile de la sosire nu arată costumul cu fustă descris de Vogue.

Backgrid are un set foto editorial de la sosirea vedetei, dar pagina setului nu indică un drept gratuit de republicare a imaginilor.