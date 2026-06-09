În fiecare lună iunie, mii de oameni se îndreaptă spre Berkshire pentru a transforma hipodromul într-unul dintre cele mai așteptate evenimente de modă ale calendarului social britanic. Anul acesta, însă, ediția Royal Ascot din 2026 vine cu o premieră absolută. S-a lansat prima culoare oficială a anului pentru acest eveniment, nuanța vibrantă roșu-portocaliu denumită „Bright Tomato”.

Sincer, de câte ori nu te-ai simțit pierdută în fața unei invitații cu un dress code strict?

Miza acestui ghid anual depășește granițele hipodromului englezesc. Gândește-te la modul în care regulile stricte de vestimentație ne fac adesea să renunțăm la personalitatea noastră doar pentru a ne încadra în peisaj. noul manual de stil ne învață exact cum să navigăm aceste restricții fără să arătăm ca și cum am purta o uniformă impusă.

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Cum a început transformarea la curtea regală

Acum trei ani, evenimentul a făcut un pas uriaș. Daniel Fletcher, un nume cunoscut pentru conducerea brandurilor Mithridate și Fiorucci, a devenit primul director creativ din istoria Royal Ascot. Iar de atunci, el supervizează anual manualul de stil, ajuns acum la a treia ediție sub numele „The Art of Dressing Well”. Pentru 2026, ghidul o are în prim-plan pe modelul britanic Erin O’Connor, care apare pe copertă și în editorialul campaniei, intitulat „Think Outside the Box”.

Și totuși, cum rămâne cu tendințele reale? Așa cum explică Hellomagazine într-un material publicat recent, ghidul a fost creat tocmai pentru a celebra expresia personală în cadrul tradiției. Fletcher a observat o schimbare clară de direcție pentru acest sezon estival.

„În fiecare an la Royal Ascot există întotdeauna câteva tendințe care se remarcă ca un mare succes, încă vedem multă dragoste pentru imprimeuri florale romantice mai mature și buline pe podiumurile SS26, dar vedem și o trecere către culori mai puternice, mai încrezătoare, în special către Bright Tomato, care este Culoarea Anului Royal Ascot pentru 2026.” – Daniel Fletcher, Director Creativ Royal Ascot

Echilibrul perfect dintre reguli și stilul tău

Imaginează-ți că ești o persoană care adoră costumele cu pantaloni și dintr-o dată trebuie să mergi la un eveniment ultra-formal. Nu trebuie să te costumezi în ceva ce nu te reprezintă. Fletcher are o abordare extrem de relaxată și logică în privința asta, explicând că dacă trăiești în piese croite separat, nu ești obligată să porți o rochie florală tradițională.

„Oamenii presupun adesea că a te îmbrăca pentru Royal Ascot înseamnă să-ți abandonezi stilul personal, dar cele mai bune ținute sunt de obicei cele care se simt autentice pentru cel care le poartă. Sfatul meu ar fi să începi cu culorile și siluetele despre care știi deja că ți se potrivesc, iar apoi să le adaptezi la codul vestimentar specific.” – Daniel Fletcher, Director Creativ Royal Ascot

Dar ce facem cu pălăriile? Ele sunt, până la urmă, piesa de rezistență a curselor britanice. Dacă alegi un accesoriu de cap voluminos, sfatul expertului este să lași pălăria să ocupe locul central și să păstrezi restul ținutei relativ discret.

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Reguli practice pentru ziua cea mare

Dincolo de culori puternice și buline romantice, există și detalii pragmatice pe care pur și simplu nu le poți ignora. Regula de aur a lui Fletcher este să te distrezi, dar are și un avertisment extrem de util. El ne reamintește să stăm departe de tocurile stiletto din cauza terenului cu iarbă. Este un detaliu mărunt (pe care multe dintre noi l-am învățat pe calea grea la nunțile în aer liber), dar care îți poate salva ziua.

Adevăratul test va avea loc pe gazonul din Berkshire în luna iunie, când porțile hipodromului se vor deschide oficial. Până la primele curse, așteptăm să descoperim câte femei vor avea curajul să poarte noua nuanță vibrantă în fața familiei regale.