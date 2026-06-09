Prezentatoarea de televiziune Savannah Guthrie a izbucnit în lacrimi în direct, cel mai greu moment din viața ei. Mama sa, Nancy Guthrie, a dispărut pe 1 februarie, existând suspiciunea unei răpiri chiar din propria casă.

Știi momentul ăla când simți că te prăbușești pe interior, dar trebuie să îți pui zâmbetul pe buze și să mergi la birou de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat? Exact prin asta trece acum vedeta americană, iar vulnerabilitatea ei ne amintește că presiunea de a fi mereu puternice este, uneori, pur și simplu insuportabilă pentru oricine.

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Lacrimi și durere ascunsă la birou

După o pauză luată inițial pentru a fi alături de familie, Savannah s-a întors la pupitrul emisiunii „Today” de la NBC News pe 6 aprilie. Iar lucrurile nu au fost deloc ușoare. Găzduind o ediție specială alături de cea mai bună prietenă a ei, Jenna Bush Hager, durerea a ieșit la suprafață. A recunoscut că îi este extrem de greu să o privească pe Jenna, știind că aceasta îi poate citi suferința din ochi.

„În primul rând, nici măcar nu te pot privi în fiecare zi fără să plâng. Ești cea mai bună prietenă a mea. Știi, este foarte greu să mă întorc. Am încercat atât de mult să mă țin tare și promit că o voi face.” – Savannah Guthrie, Prezentatoare TV

Să fim serioase, cine ar putea să o judece? Așa cum a relatat Theblast într-un material emoționant, muncă i-a oferit un mic refugiu, dar realitatea o lovește zilnic. femeia asta trăiește un coșmar în timp ce zâmbește la televizor. Ea a mărturisit că plânge în fiecare dimineață în drum spre muncă și în fiecare seară la întoarcere, purtând mereu cu ea gândul la mama dispărută.

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Ce învață copiii din această tragedie

Dar partea care m-a atins cel mai mult a fost modul în care alege să gestioneze situația în fața copiilor ei. Într-un clip distribuit pe Instagram, unde colega ei îi lăuda reziliența, Savannah a răspuns citând un pasaj biblic care spune că vei merge și nu te vei prăbuși. Vedeta se bazează enorm pe credință și pe comunitatea uimitoare de la locul de muncă pentru a rezista zi de zi.

„Încerc să le spun și copiilor mei asta. Putem să ne ținem tristețea și putem să ne ținem bucuria. Și dacă nu credeți asta, doar priviți-mă.” – Savannah Guthrie, Prezentatoare TV

Mesajul ei a strâns mii de reacții de susținere online din partea fanilor.

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Oamenii i-au transmis că nu trebuie să fie mereu puternică și i-au lăudat credința uimitoare în mijlocul unei inimi frânte. Susținerea uriașă vine chiar în momentul în care vedeta a postat o pictură pe rețelele sociale, alături de un mesaj simplu, dar sfâșietor, cerând ca mama ei să fie adusă acasă.

Ancheta este încă în desfășurare

Cazul dispariției lui Nancy Guthrie rămâne un mister dureros. Femeia a fost aparent luată cu forța din locuința sa din Tucson, Arizona, de către un bărbat mascat. Pe 12 mai, șeriful comitatului Pima, Chris Nanos, a precizat că departamentul său, împreună cu FBI și alte laboratoare, lucrează intens pentru a rezolva cazul, însă până acum nu a fost identificat niciun suspect.

Ancheta continuă sub presiunea timpului. Dacă eforturile autorităților vor aduce în curând răspunsul pe care o familie întreagă îl așteaptă cu inima strânsă.