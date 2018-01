Moartea fulgeratoare a frumoasei Monalisa Pandelea! Epilatul a imbolnavit-o de cancer?

Monalisa Pandelea, o tanara make-up artist, s-a stins din viata la varsta de 26 de ani. Fata a pierdut lupta cu o boala necrutatoare – cancerul de piele.

Tanara era absolventa a liceului de arte “Dinu Lipatti” din Capitala, de profesie make-up artist, iubea baletul si muzica.

Moartea Monalisei ridica numeroase semne de intrebare, iar din primele informatii se pare ca suferea de cancer de piele, aparut in urma unei epilari definitive.

Boala fetei a evoluat extrem de rapid si Monalisa ar fi murit in spital, in timp ce facea chimioterapie pentru a scapa de boala nemiloasa.

O colega de salon a povestit cum a murit Monalisa

“Nu se crapase de ziua cand, doamna din patul de langa se ridica si imi spune soptit: „A murit! Vecina noastra a murit…E la salonul 4 si i-au aprins si lumanarea!”Cine? Cum?? Nu-mi venea sa cred… aseara totul parea bine.

M-am ridicat si am observat patul gol al celei care, cu o seara inainte imi fusese prietena si partener de conversatie. Moartea ei, venita pe neasteptate in numai 10 minute dupa o cazatura in baie, a fost un soc pentru toata lumea.Pe chipurile bolnavelor se asternuse doliu.

Era o femeie placuta, o prietena deosebita, un Inger pe pamant. Venise acolo pentru a trata o crunta boala…dar si-a gasit sfarsitul pe un pat strain, de spital. Cu o seara inainte insa…Dumnezeu a mangaiat-o, iar ea L-a ascultat…si-a fost fericita.O chema Maria Monalisa. O femeie simpla, pierduta in anonimat poate… pentru oricare dintre noi, dar un copil iubit si pretios pentru El.

Dumnezeu sa ne dea putere, Draga noastra prietena! Te vom iubi mereu!”, a scris femeia.