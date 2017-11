Cum poti opri un atac de cord intr-un minut

Atacurile de inima sunt infricosatoare si pot pune capat vietii cuiva. Dr. Richard Schulz sustine ca puteti opri un atac iminent, daca aveti ardei iute in casa.

Dr. Christopher a sustinut ca in cei 35 de ani de practica, el nu a pierdut un singur pacient din cauza atacului de cord. El urmeaza o reteta aproape secreta pentru a realiza acest lucru. Reteta include piperul de cayenne, care este un tip popular de ardei iute si se spune ca este atat de puternic incat poate preveni un atac de cord.

Cum se utilizeaza piperul Cayenne pentru atacurile de inima

Pentru a opri un atac de cord iminent, ardeii de cayenne ar trebui sa fie disponibili imediat. Savureaza o ceasca de ceai de ardei gras, daca exista cineva in casa ta care are o boala de inima sau este predispus la un atac. Este usor sa preparati ceaiul.

Purtati doar o lingurita de pulbere de piper de cayenne si adaugati-o intr-o ceasca de apa. Dati amestecul unui membru de familie sau prieten care poate avea un atac de cord si el va fi in curand sigur. Asigurati-va ca totusi persoana este inca constienta inainte de a va oferi ceaiul.

Cinci pana la 10 picaturi de ceai sunt deja suficiente pentru un pacient care ar putea suferi de un atac de cord. Puteti adauga inca cinci pana la 10 picaturi dupa cinci minute daca starea pacientului nu se imbunatateste. Intre timp, daca persoana este inconstienta, puteti sa ii dati pacientului extrasul de piper de cayenne.

De ce ardeii Cayenne

Ardeii de cayenne sunt un stimulent destul de puternic si totusi nu afecteaza vigilenta unei persoane. In schimb, promoveaza ritmul cardiac si ajuta la transportarea sangelui in cele mai importante parti ale corpului. In acest caz, se restabileste circulatia buna. Aceste ardei au, de asemenea, un efect homeostatic asupra corpului si sunt foarte eficiente la oprirea sangerarii. Cel mai important este ca ajuta la recuperarea rapida a inimii.

In afara de piperul de cayenne, puteti folosi habanero, thai chi, jalapeno, scotch boney si ardei jamaican fierbinte pentru a usura simptomele atacurilor de inima. Toate acestea au aceleasi efecte ca si cayenne, dar acest tip special de piper este foarte popular si este usor de obtinut. Acesta este motivul pentru care multi experti si gospodariile populatiei o aleg.