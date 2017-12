Cauzele anemiei, simptome, remedii

Oboseala este simptomul principal al anemiei. Boala poate aparea din mai multe cauze, insa una mai frecventa este lipsa de oxigenare. Iata o parte din cauzele, simptomele si remediile pentru anemie.

Cauze

Anemia are mai multe cauze. Potrivit EMedicine Health, conditia poate rezulta din sangerarea activa, deoarece exista o pierdere de sange; deficit de fier sau vitamina B12, deoarece ambii nutrienti favorizeaza oxigenarea; sarcina, cat si cresterea in greutate din aceasta perioada dilueaza sangele si reducere concentratiile relative de celule rosii din sange; productia anormala de hemoglobina si boli cronice precum boala renala. In cazul bolii renale, rinichii au o eliberare defectuoasa de eritropoietina, un hormon care ajuta la producerea sangelui in maduva osoasa.

Semne si simptome

Anemia prezinta diverse semne si simptome. Potrivit Health Line, acestea includ oboseala generala si slabirea organismului, scurtarea respiratiei, pielea palida, ametelile, pofta ciudata de a manca elemente care nu sunt comestibile, senzatia de furnicaturi, umflarea limbii si durerea.

Remedii naturale

In timp ce vitaminele, medicamentele si suplimentele de oxigen sunt aplicabile ca optiuni de tratament pentru anemie, urmatoarele sunt cateva remedii pentru a gestiona aceasta afectiune.

Sfecla

Un remediu pentru anemie este sfecla rosie. Aceasta ajuta la rezolvarea anemiei cu deficienta de fier, cea mai comuna clasa de anemie. Ea este o optiune viabila in managementul anemiei, deoarece este o sursa excelenta de fier, calciu, sulf, potasiu si fibre. Ba mai mult, sfecla rosie ajuta la curatarea sistemului si la cresterea aportului de oxigen al organismului; astfel, va promova numarul de celule rosii din sange in organism. Pentru a pregati remediul, conform publicatiei, se amesteca o sfecla de miere medie, impreuna cu trei morcovi si cartofi dulci. Apoi, sucul este consumat o data pe zi. Sfecla rosie poate fi, de asemenea, consumata intr-o salata sau intr-o masa gatita. Se remarca faptul ca coaja de sfecla are o valoare nutritiva incredibila.

Spanac

Spanacul este un alt remediu cunoscut pentru anemie. Potrivit Rapid Home Remedies, legumele verzi cu frunze verzi contin cantitati mari de vitamine A, B9, C si E, impreuna cu beta-caroten, calciu, fibre si fier. Dupa publicare, o jumatate de cana de legume fierte contine 3.2 miligrame de fier, ceea ce reflecta 20% din necesarul zilnic recomandat de fier pentru femei. In plus, spanacul contine acid oxalic, care interfereaza absorbtia fierului; astfel, o buna practica este de a fierbe spanacul inainte de al manca.