Alimente care previn aparitia infectiei cu Candida! Invata ce sa mananci

Candida este o ciuperca care contribuie la absorbtia nutrientilor si la digestie. Insa, atunci cand este gasita in organism in exces, candida provoaca infectii.

Candida se poate gasi la nivelul gurii, a tractului intestinal, in vagin, la nivelul pielii si in tesuturile mai profunde ale corpului (in cazuri extreme poate ajunge sa afecteze membranele creierului sau a inimii).

Iata ce este indicat sa mancati pentru a preveni o infectie cu Candida:

Legumele verzi

Nutritionistii ne sfatuiesc sa renuntam la alimente precum cartofii, morcovii sau sfecla rosie si sa alegem legumele verzi precum: broccoli, varza de Bruxelles, salata Kale, sparanghelul, spanacul, salata. Acestea au continut redus de zahar, ceea ce nu favorizeaza raspandirea infectiei cu Candida.

Aceste legume creaza un mediu alcalin (nu este benefic raspandirii ciupercilor), au magneziu, vitaminele C, B si fier, acestea intaresc imunitatea si ne detoxifica organismul si in felul asta devenim mai putin vurnerabili in fata Candidei.

Alimente fermentate precum varza murata

Varza murata este plina de bacterii benefice organismului nostru. BacteriiLE precum Lactobaciluus sunt numai bune pentru a ne ajuta organismul sa lupte cu o eventuala infectie cu Candida.

Uleiul de masline

Fie ca este consumat ca atare sau in salata, uleiul de masline reduce cu pana la 50% riscul de aparitie cu o infectie de Candida.