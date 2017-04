4 alimente pe care trebuie sa le eviti inainte de culcare

Exista multi factori care iti pot afecta somnul, cum ar fi temperatura camerei, lumina si galagia de afara. Daca lipsa somnului te indispune este foarte important sa controlezi acesti factori. Alt motiv pentru care nu ai parte de un somn odihnitor este alimentatia.

Alimentele bogate in grasimi, proteine si sodiu te pot tine treaza toata noaptea. Pe de alta parte exista si alimente care functioneaza ca si somnifere. Pentru a te ajuta sa ai cel mai odihnitor somn ti-am pregatit o lista cu alimente de evitat si de consumat inainte de culcare.

Alimente de evitat inainte de culcare:

1. Pui: Este plin de proteine, ceea ce este minutat, dar nu si seara. Cantitatea mare de proteine din pui iti poate incetini digestia cu 50%. Consumul de pui inainte de culcare iti poate tine organismul in miscare, fiind dificil sa adormi.

2. Ciocolata neagra: Contine cafeina, ceea ce nu iti doresti inainte de culcare. Cafeina din ciocolata iti stimuleaza sistemul nervos, ceea ce te poate tine treaza.

3. Mancarea picanta: Poate cauza dureri de inima care nu te vor lasa sa dormi.

4. Mancaruri grase cum ar fi un cheeseburger cu bacon: Baconul contine cantitati mari de grasimi, ceea ce stimuleaza productia de acid gastric, fiind cauza durerilor de inima.

Alimente de consumat inainte de culcare:

1. Lapte: Laptele contine triptofan, un aminoacid care te ajuta sa ai parte de un somn binemeritat.

2. Cirese: Sunt o gustare pe care o poti avea oricand, in mod special inainte de culcare. Contin melatonina care ajuta la reglarea ceasului biologic, oferindu-ti un somn odihnitor.

3. Banane: Bananele contin magneziu si calciu, care ajuta muschii sa se relaxeze.

Bauturi pe care le poti consuma inainte de culcare pentru a scapa de kilogramele in plus

Nu este nimic mai frustrant decat o noapte in care te intorci de pe o parte pe alta in speranta ca o sa adormi. Lipsa de odihna este in stransa legatura cu acumularea kilogramelor in plus.

1. Lapte: Un pahar de lapte (cald sau nu) inainte de culcare te poate ajuta sa dormi ca un bebelus, datorita unei doze sanatoase de tiptofan si calciu. Un somn mai bun inseamna mai putine pofte in ziua urmatoare.

2. Suc de struguri: Nu iti recomandam sa bei sucuri prea des, insa un pahar mic de suc de struguri inainte de culcare te poate ajuta sa arzi calorii in timp ce dormi.

3. Ceai de musetel: O ceasca calda de ceai de musetel creste nivelul de glicina din corp, relaxandu-ti nervii si actionand ca un sedativ. Ceaiul de musetel imbunatateste controlul de glucoza si te ajuta sa scapi de kilogramele in plus.

4. Shake cu proteina vegetala: Soia, sub forma de lapte sau pudra, este bogata in triptofan. De ce este important? Deoarece iti poate imbunatati calitatea somnului. Inafara de faptul ca are efect sedativ, te ajuta sa scapi de grasimea de la nivelul abdomenului.