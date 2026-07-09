Seară de seară, lucrurile mărunte ajung să consume cea mai multă energie: teancul de haine, un colț din casă care cere ordine, senzația că ați mai pierdut 20 de minute după program. Weave Robotics propune o variantă pentru aceste sarcini prin robotul casnic Isaac 1, disponibil acum pentru precomandă. Promisiunea principală este preluarea pliatului rufelor și a unei părți din ordinea zilnică.

Isaac 1 are un preț anunțat de 7.999 de dolari în avans sau 449 de dolari pe lună. Diferența față de un rival direct, Neo de la 1X, este semnificativă, având în vedere că acesta din urmă ar urma să coste aproximativ 20.000 de dolari. Robotul Weave Robotics intră pe piață la sub jumătate din prețul estimat al concurentului său.

Dacă vă doriți mai puțină treabă repetitivă, utilitatea unui aparat care pliază hainele este evidentă. Timpul recâștigat poate fi folosit pentru lucru, pentru copii sau pentru o seară fără o altă listă de sarcini în minte. Dincolo de interesul inițial, investiția rămâne ridicată pentru un obiect casnic. În plus, informațiile publicate până acum menționează strict două activități: pliatul rufelor și făcutul de ordine.

Un videoclip în care Isaac 1 pliază rufe și face ordine a strâns peste 18 milioane de vizualizări pe X, o confirmare a interesului pentru reducerea muncii domestice. Imaginile care circulă acum prezintă robotul în acțiune, fiind o trecere de la stadiul de concept vizual.

Funcționalitatea robotului Isaac 1 se limitează la două sarcini

Răspunsul confirmat până acum la întrebarea privind funcționalitatea produsului se limitează la pliatul rufelor și aranjatul lucrurilor în casă. Compania nu a publicat detalii despre eficiența pe diferite tipuri de textile. Este nevoie de prudență înainte de a echivala clipul viral cu o imagine completă a funcționării într-un apartament obișnuit.

Informațiile anunțate până acum nu includ date despre costurile de întreținere, potențialele taxe ascunse sau confidențialitatea datelor utilizatorilor. Detaliile despre extinderea livrărilor în afara Californiei lipsesc de asemenea. La o achiziție de 7.999 de dolari, aceste aspecte sunt relevante, mai ales în cazul unui aparat care va funcționa printre obiectele dumneavoastră personale.

Weave Robotics vizează 1.000 de unități până în 2027

Startup-ul Weave Robotics, fondat acum doi ani de foști ingineri Apple și susținut de Y Combinator, se pregătește să livreze Isaac 1 în California în această toamnă. Obiectivul companiei este să aibă 1.000 de roboți în casele utilizatorilor până la sfârșitul anului 2027.

Ținta de 1.000 de unități până la finalul lui 2027 indică o piață aflată la început. Este un pariu pe felul în care ar putea evolua tehnologia casnică în următorii ani. Weave încearcă să câștige teren printr-un cost mai redus comparativ cu Neo de la 1X, potrivit Businessinsider.

În cursa roboților casnici sunt implicate și companii precum Sunday Robotics sau Tesla. Pentru dumneavoastră, detaliile relevante țin de lansarea concretă a produsului, costul solicitat în avans și sarcinile preluate clar din programul săptămânal. În acest stadiu, Isaac 1 beneficiază de un avantaj de poziționare prin costul său, în comparație cu estimarea de 20.000 de dolari pentru Neo.

Aspecte cheie de clarificat înainte de a investi în Isaac 1

Dacă ideea vi se pare tentantă, este indicat să priviți produsul ca pe o promisiune aflată la început, în loc de un ajutor testat deja în toate scenariile unei case reale. Cele peste 18 milioane de vizualizări ale clipului arată dorința publicului pentru delegarea sarcinilor casnice repetitive.

O decizie de cumpărare la nivelul de 7.999 de dolari cere răspunsuri clare: modul în care aparatul manipulează materiale textile diferite, eventuale funcții suplimentare, costurile de mentenanță și calendarul lansării în afara Californiei. Isaac 1 rămâne deocamdată un pariu comercial pe ideea reducerii timpului alocat treburilor casnice.

Primele livrări pentru Isaac 1 sunt programate în California, în această toamnă.