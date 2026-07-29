Până acum, un rimel rezistent însemna o demachiere greoaie. Unul ușor de scos risca să lase urme sub ochi. Situația se schimbă. Formulele de tip tubing promit ambele lucruri simultan. Rezistență la umezeală și îndepărtare simplă cu apă caldă.

Cum funcționează rimelul tubing pentru rezistență

Consecința este una practică. Dacă aveți pleoape care se îngrașă pe parcursul zilei sau ochi care lăcrimează, un rimel tubing ar putea rezista mai bine decât unul clasic. Diferența constă în polimerii filmogeni din formulă. Aceștia creează o „mânecă protectoare” în jurul fiecărei gene, ceea ce ajută produsul să reziste la transfer, pătare și exfoliere.

Acest lucru poate schimba rutina, mai ales în zilele lungi, în vacanțe active sau când machiajul trebuie să reziste fără retușuri. Kelly Dobos, chimist cosmetic din Cincinnati, explică motivul succesului acestor formule.

„Rimelurile ‘tubing’ sunt cunoscute pentru formulele lor excelente de lungă durată și capacitatea de a rezista la exfolierea și pătarea care pot apărea din cauza sebumului uleios de pe pleoape sau a ochilor lăcrimoși.”

Partea la fel de importantă vine seara. Demachierea se face cu apă caldă și presiune delicată. Produsul alunecă în bucăți asemănătoare unor tuburi. Astfel, nu mai depindeți de uleiuri demachiante sau de apă micelară, iar rutina poate deveni mai blândă și mai rapidă.

Recomandări de rimeluri tubing de la experți

Printre formulele evidențiate se află Maybelline New York Lash Sensational Sky Tubes Tubing Mascara. Acesta este descris ca fiind rezistent la apă rece, precum ploaia, dar ușor de îndepărtat cu apă caldă. Sarah Kinonen, director de beauty Allure, afirmă că ușurința la aplicare a făcut ca produsul să ajungă direct în trusa ei zilnică.

Kassidy Silva, director social media Allure, menționează că acesta a fost doar al cincilea rimel care i-a plăcut din „trei-patru duzini” testate în doi ani. Ea îl aplică în două straturi și spune că rezistă aproximativ 12 ore, indiferent de condițiile meteo. Apoi se îndepărtează la finalul zilei cu un șervețel demachiant sau un demachiant delicat.

Există și opțiuni pentru nevoi precise. Acesta oferă ridicare și separare curată. Kara McGrath, fost director de conținut Allure, spune că nu lasă pete pe față până la prânz. Ea apreciază vârful periei, util pentru genele din colțurile interioare și exterioare.

Charlotte Tilbury Exagger-eyes Volume Mascara folosește o tehnologie de „înfășurare a genelor” cu polimeri de umplere și promite volum instantaneu dintr-un singur strat. Nicola Dall’Asen, fost redactor senior de știri Allure, spune că îl folosește când are nevoie de un efect mai intens. De pildă, la apariții în fața camerei, la evenimente speciale sau la întâlniri.

Dacă ideea de tubing vă duce cu gândul la alungire, dar cu prea puțină intensitate, există o nuanță aici. Caliray Come Hell or High Water 24-Hour Tubing Mascara, premiat la Best of Beauty Award, combină polimeri acrilici pentru rezistență cu ulei de argan pentru hrănirea genelor. Sarah Hoffmann, editor comerț piață Allure, spune Allure că formula i-a schimbat părerea despre această categorie, deoarece oferă și volum bun, nu doar separare, plus o fixare care ajută la menținerea onduleului.

„Sinceră să fiu, nu sunt, de obicei, genul de persoană care folosește rimel ‘tubing’. Îmi place să îmi încarc rimelul pentru volum maxim, iar formulele ‘tubing’ tind mai mult spre o senzație diafană, separată, care, de obicei, nu-mi oferă drama pe care o doresc. Când am primit prima dată un tub de Mascara Come Hell or High Water de la Caliray, nici măcar nu am realizat că era ‘tubing’, motiv pentru care probabil am abordat-o cu o minte atât de deschisă și am descoperit o formulă excelentă pe care aș fi putut-o evita dacă aș fi citit literele mici. Are o cantitate bună de aderență, ceea ce ajută cu adevărat la menținerea onduleurilor, și îmi place să o construiesc aproape de linia genelor pentru a le face să pară mai groase (plus o linie fină rapidă, desigur). Este, cu siguranță, o formulă de alungire, probabil că aș apela în continuare la YSL Lash Clash pentru gene cu adevărat dramatice, dar oferă, de asemenea, un volum bun și o putere sălbatică de fixare, care este minunată pentru un rimel de zi cu zi.”

Rimelurile tubing par gândite pentru femeile care doresc gene definite și rezistență, dar fără lupta clasică de la demachiere. Alegerea unui produs depinde de efectul dorit, de la alungire la volum. Pentru orice nelămurire legată de ingrediente sau de reacții ale pielii, cel mai bun sfat vine de la medicul dermatolog.