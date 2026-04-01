Cremele pentru ochi cu efect de lifting pot transforma pielea subțire și delicată, netezind-o și reducând aspectul umflat, chiar dacă doar temporar. Deși la prima vedere pot părea simple trucuri de marketing, multe dintre aceste produse sunt recomandate chiar de medici dermatologi. „Deși efectele lor de lifting sunt de scurtă durată, ingredientele care stimulează colagenul, precum peptidele, au beneficii serioase pe termen lung”, spune Dr. Lindsey Zubritsky, medic dermatolog.

Soluții de top recomandate de dermatologi

Unul dintre produsele favorite ale specialiștilor este SkinCeuticals A.G.E Advanced Eye, la prețul de 125 de dolari. Potrivit Dr. Kunal Malik, medic dermatolog în New York City, această cremă combină îmbunătățiri vizibile imediate cu beneficii pe termen lung, acționând asupra produșilor finali de glicație avansată (A.G.E.), care se acumulează natural în corp pe măsură ce îmbătrânim și cauzează lăsarea pielii. Amestecul său de peptide, proxilan, extract de afine și flavonoide ajută la încetinirea acestui proces.

„Cu utilizare regulată, pacientele au observat cu siguranță o scădere a aspectului liniilor fine din jurul ochilor”, adaugă Dr. Lauren Penzi, medic dermatolog. Iar feedback-ul confirmă. „Am riduri adânci la colțul ochilor când zâmbesc – dezavantajul de a avea o față expresivă – dar acest produs a ajutat la atenuarea aspectului lor și a împiedicat adâncirea lor atunci când fața mea este în repaus”, mărturisește Deanna Pai, editor. O altă utilizatoare, Shanna Shipin, adaugă: „Din cauza geneticii și a obrajilor mei mari, am avut riduri la colțul ochilor încă din școala generală. […] Din fericire, crema A.G.E Advanced Eye de la SkinCeuticals face exact ce am nevoie: hidratează zona, făcând-o să pară mai fermă și mai plină, fără a provoca iritații.”

Recomandari Cremă de ochi inovatoare cu efecte vizibile împotriva îmbătrânirii

O altă variantă premium, la 114 dolari, este Neocutis Lumière Firm. Lista sa de ingrediente include factori de creștere pentru susținerea colagenului, peptide, cofeină și vitamina C. „Pielea din jurul ochilor este delicată, subțire și predispusă la milia, motiv pentru care recomand adesea creme de ochi ca aceasta, care sunt ușoare, fără ulei și dovedite clinic că oferă fermitate, hidratează și iluminează fără a bloca porii”, explică Dr. Debra Luftman. Jessica Cruel, redactor-șef, o folosește constant: „Aproape că simți că această cremă este un fel de schelă, care ține la distanță umflăturile. Nu vei vedea rezultate instantanee, dar eu mă simt mai trează.”

Creme pentru probleme specifice: pungi și cearcăne

V-ați săturat să vă treziți cu ochii umflați? Caudalie Resveratrol-Lift Depuffing Eye Cream (65$) ar putea fi răspunsul. Aplicatorul metalic răcoritor ajută la drenarea fluidelor stagnante, iar formula conține extract de quinoa, peptide, resveratrol și colagen vegan 1 pentru a hidrata și a îmbunătăți elasticitatea. „Combinația dintre formula lejeră a acestei creme, capacitatea sa de a reduce pungile și aplicatorul său răcoritor m-a făcut să o folosesc seară de seară, până a devenit un pas de neratat în rutina mea”, spune Alessandra Foresto, managing editor.

Pentru tenul gras, o opțiune excelentă este Kiehl’s Super Multi-Corrective Eye Zone Treatment (60$).

Recomandari 3 creme de ochi anti-aging accesibile, ideale pentru zi

Formula sa lejeră se absoarbe rapid, permițând niacinamidei și peptidelor de colagen să acționeze pentru a îmbunătăți fermitatea și a uniformiza nuanța pielii. „Această cremă vizează întreaga zonă a ochilor – osul sprâncenei, pleoapa, colțul ochilor și zona de sub ochi – ceea ce o face deosebit de utilă pentru multiple probleme, cum ar fi cearcănele și lăsarea pielii deasupra sau sub ochi”, afirmă Dr. Dara Spearman. Christa Joanna Lee, redactor, confirmă: „Nu am nevoie de oglindă pentru a o aplica și nu trebuie să-mi fac griji pentru o peliculă grasă – se absoarbe instantaneu și se simte aproape fără greutate.”

Texturi inovatoare și formule specializate

Hai să fim serioși, nu toate cremele se simt la fel pe piele. Pentru cine caută o textură ultra-lejeră, Dr. Loretta Tightening Eye Gel (65$) este ideal. Acest gel răcoritor se aplică pe întreaga circumferință a ochiului, inclusiv pe pleoapa superioară, și conține tetrapeptide-5, extract de microalge și acid hialuronic. „Am auzit multe promisiuni de reducere a pungilor de-a lungul timpului – acest gel transparent chiar le respectă. Îl aplic prin tapotare în jurul ochilor (da, chiar și pe pleoape) pentru a obține un aspect mai ferm înainte de a aplica anticearcănul”, explică Jenny Bailly, director de beauty.

Dacă pielea uscată este problema, Estée Lauder Advanced Night Repair Eye Lift + Sculpt Eye Cream (85$) vine cu o formulă bogată. Conține peptide, două forme de acid hialuronic și fermenți pentru a umple liniile fine și a susține repararea pe timpul nopții. „Obișnuiam să cred că cremele de ochi sunt o înșelătorie. […] Apoi am împlinit 35 de ani. Atunci am decis că cearcănele mele au nevoie de îngrijire specială”, spune Jessica Cruel.

Recomandari Când funcționează cremele antirid

Pentru ochii cu pleoape lăsate (hooded eyes), Dr. Malik recomandă Revision Skincare DEJ Eye Cream (120$). Formula sa catifelată „conține antioxidanți, peptide și alte active [precum pre și postbiotice, dar și alge] care abordează multiplele semne de îmbătrânire din jurul zonei delicate de sub ochi.”

Și nu în ultimul rând, Alastin Skincare Restorative Eye Treatment (128$) este un tratament puternic pentru cearcăne și linii fine. „Vizează decolorarea și aspectul tern cu retinol, peptide și antioxidanți și netezește liniile fine, făcând pielea să pară mai radiantă și reîmprospătată”, spune Dr. Spearman. Până la urmă, e o investiție. „Singurul dezavantaj este că probabil nu aș cumpăra-o eu însămi într-o lume în care nu aș fi editor de beauty și nu aș primi mostre pentru testare. Dar, în special pentru persoanele cu piele matură care ar putea avea mai multe fonduri de alocat, aș recomanda-o cu siguranță”, concluzionează Sarah Han, editor.