Rihanna a pus pe jar lumea modei cu cea mai recentă apariție a sa. Aflată în Mumbai, India, pentru un eveniment Fenty Beauty, vedeta a renunțat la populara nuanță „butter yellow” (galben unt) în favoarea unui look complet chartreuse, un verde-lămâie vibrant care amenință să devină noua obsesie a sezonului.

Un look complet chartreuse

Artista a ales o ținută care, la prima vedere, pare desprinsă direct de pe podium. Vorbim despre un top fluid cu mâneci lungi și guler înalt, alături de o fustă evazată din piele, lungă până la glezne. Ambele piese par să provină din colecția de toamnă 2026 a lui Miguel Castro Freitas pentru Mugler. Iar pentru a completa ansamblul, Rihanna a optat pentru o pereche de pantofi cu toc și vârf ascuțit, în exact aceeași nuanță îndrăzneață.

Omagiu adus gazdelor

Dincolo de haine, accesoriile au fost cele care au completat perfect tabloul. Rihanna a onorat țara gazdă purtând bijuterii semnate de designerul indian Manish Malhotra. Pe mâinile sale se puteau observa numeroase brățări din aur, încrustate cu pietre cabochon multicolore, cercei complecși și un hathphool auriu (o bijuterie tradițională care îmbracă mâna), demonstrând o atenție deosebită la detalii.

Sfârșitul unei ere cromatice?

Să fim serioși, alegerea Rihannei nu e deloc întâmplătoare. Galbenul unt a dominat podiumurile și garderobele în ultimele sezoane, devenind un fel de uniformă a celor pasionați de modă. Numai că supremația sa pare să apună, lăsând loc unor culori mai puternice precum albastrul cobalt, verdele „supă de mazăre” și movul regal.

Dar de ce contează atât de mult ce poartă o singură vedetă?

Până la urmă, vorbim despre Rihanna, o personalitate a cărei influență în modă este incontestabilă. O singură apariție a ei poate schimba complet direcția tendințelor pentru lunile următoare.

O istorie a culorilor statement

Nu ar fi prima dată când artista rescrie regulile cromatice. V-ați gândit vreodată cine a pus, practic, galbenul pe harta modei recente? Mulți ar indica momentul Met Gala din 2015, când Rihanna a pășit pe covorul roșu într-o rochie imperială de culoare galben-muștar, creație a designerului Guo Pei. Trena acelei rochii, care se întindea pe metri întregi, a devenit legendară și a transformat nuanța într-un fenomen global.