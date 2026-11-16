Rhode, marca fondată de Hailey Bieber și deținută din august 2025 de e.l.f. Beauty, lansează pe 20 noiembrie 2026 prima sa piesă vestimentară, jacheta HB Windbreaker, alături de un fard de obraz mat. Pentru cumpărătoarele din România, Rhode confirmă livrarea în țară, dar afișează prețurile produselor în dolari.

Jacheta costă 148 de dolari și poate fi doar precomandată, iar fardul Pocket Plush costă 16 dolari bucata. Transportul standard în România este 40 de lei și devine gratuit pentru comenzi de peste 480 de lei, potrivit Rhode.

Când se lansează colecția și cât costă produsele

Colecția aniversară intră la vânzare vineri, 20 noiembrie, la ora 9:00 pe coasta de vest a Statelor Unite, adică la 19:00 în România. Tot atunci se deschid precomenzile pentru jachetă. Rhode afișa aceste prețuri pe site-ul său la 16 noiembrie 2026:

Pocket Plush, fard de obraz de 10 ml, în nuanțele Baldwin și Tucson: 16 dolari fiecare.

Peptide Lip Boost Cherry Vanilla Cola, produs pentru buze de 15 ml: 23 de dolari.

Peptide Eye Prep, în varianta bleumarin a colecției: 25 de dolari.

The Birthday Set, cu ambele farduri și produsul pentru buze: 55 de dolari.

HB Windbreaker: 148 de dolari.

Setul aniversar nu aduce o reducere față de cumpărarea separată a celor trei produse: două farduri la 16 dolari și un produs pentru buze la 23 de dolari însumează tot 55 de dolari. În colecție mai apar variante bleumarin ale cutiei de transport Carry Case și ale carcasei de telefon Snap-On Lip Case.

Ce este diferit la noul fard mat

Pocket Plush nu este doar vechiul Pocket Blush într-un ambalaj nou. Rhode îl prezintă ca pe un produs în ediție limitată, cu formulă cremoasă și aspect mat, catifelat, care poate fi folosit atât pe obraji, cât și pe buze. Pocket Blush are, în schimb, variante cu aspect satinat sau perlat, potrivit descrierii mărcii.

Nuanța Baldwin este un roz apropiat de culoarea fructelor de pădure, iar Tucson este un vișiniu intens. Produsul pentru buze Cherry Vanilla Cola lasă o tentă roz translucidă cu particule strălucitoare și are miros de cireșe, vanilie și cola, conform Rhode.

Cum este jacheta care se poate precomanda

HB Windbreaker este o jachetă largă, care se poate purta pe ambele fețe: una din nailon bleumarin și cealaltă din material polar gri, din poliester. Are guler înalt, sigla Rhode brodată, manșete și tiv ajustabile, precum și buzunare cu fermoar pe fiecare parte. Mărimile anunțate sunt XXS/XS, S/M, L/XL și 2X/3X.

Rhode limitează precomanda la o jachetă pentru fiecare client. Marca estimează că o va expedia de la începutul până la mijlocul lui ianuarie 2027; celelalte produse puse în aceeași comandă vor fi trimise separat.

Ce costuri și termene are livrarea în România

Rhode indică pentru România un timp mediu de transport de 5-9 zile lucrătoare după procesarea comenzii. Potrivit mărcii, TVA-ul și taxele vamale sunt incluse pentru livrările în Europa, fără o plată separată pentru vămuire. Prețurile produselor sunt însă în dolari, iar transportul și pragul pentru livrare gratuită sunt afișate în lei, astfel că aceste sume nu pot fi adunate direct pentru a afla totalul în lei.

Returul poate fi cerut în 30 de zile de la primirea produsului; pentru clienții din Uniunea Europeană, Rhode precizează că cererea de retragere trebuie trimisă în acest termen. De regulă, cumpărătorul plătește transportul de retur, deși marca spune că poate acoperi costul în funcție de motivul returnării.