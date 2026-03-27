Un serial TV de succes a declanșat o adevărată vânătoare de comori online. Revista „George”, co-fondată de John F. Kennedy Jr. în 1995, a devenit un obiect de colecție extrem de căutat, iar prețurile au explodat. Primul număr se vinde acum cu 857,98 de dolari pe Amazon.

Efectul „Love Story”

Totul a pornit de la serialul „Love Story”, care s-a încheiat pe 26 martie, dar continuă să fascineze publicul. Producția a devenit cel mai vizionat serial limitat al FX de pe Hulu și Disney+, iar impactul său a depășit cu mult ecranul televizorului. De exemplu, căutările pe Pinterest pentru „Carolyn Bessette style outfits” au crescut cu un procent incredibil de 12.600% între martie 2025 și martie 2026, conform datelor interne ale platformei.

Și, ca și cum nu ar fi fost de ajuns, s-a organizat chiar și un concurs spontan de sosii JFK Jr. în Washington Square Park din New York. Șapte bărbați au concurat pentru titlul de „Cel mai mare frumușel”, iar ulterior au apărut într-o ședință foto pentru Macy’s, promovând mărci precum Hugo Boss, Tommy Hilfiger și Brooks Brothers.

Recomandari Fusta mini Zara pe care Kate Middleton a purtat-o timp de 5 ani

O revistă care a vrut să schimbe jocul

Dar ce era, de fapt, această revistă? Lansată în 1995 de John F. Kennedy Jr. împreună cu omul de afaceri Michael J. Berman, „George” și-a propus să prezinte politica într-un mod diferit, sub sloganul „Not Just Politics as Usual” (Nu doar politică, ca de obicei). voia să facă politica sexy.

Primul număr, cu Cindy Crawford pe copertă, costumată în George Washington, a fost un succes uriaș. Serialul „Love Story” prezintă mai multe coperte originale, inclusiv cea faimoasă cu Drew Barrymore interpretând-o pe Marilyn Monroe, alături de textul „Happy Birthday, Mr. President.” (La mulți ani, domnule președinte).

Viziunile editoriale diferite dintre cei doi fondatori au dus, în cele din urmă, la plecarea lui Berman, iar revista (care a apărut între 1995 și 2001) s-a închis la câțiva ani după moartea tragică a lui Kennedy.

Recomandari Fiica lui Demi Moore, Scout Willis, apariție șoc într-o rochie goală la un eveniment din LA

Cât costă, pe bune, un exemplar?

V-ați fi gândit că un serial poate resuscita în asemenea hal o publicație dispărută de peste două decenii? Ei bine, cifrele vorbesc de la sine. Pe lângă vânzători terți de pe Amazon care cer peste 800 de dolari, un pachet de reviste a atras recent o ofertă de 5.000 de dolari pe eBay.

Prețurile pentru numere individuale sunt la fel de piperate:

Numărul inaugural din 1995: 857,98 dolari

Numărul cu Drew Barrymore din 1996: 398,17 dolari

Ultimul număr, din 2001: 338,12 dolari

Numărul cu Charles Barkley din 1996: 121,99 dolari

Numărul cu Demi Moore din 1996: 118,75 dolari

O bucată de istorie, la suprapreț

Dincolo de copertele iconice, revista conținea interviuri realizate chiar de Kennedy cu personalități grele, precum fostul senator american Elizabeth Dole, fostul guvernator al Alabamei, George Wallace, sau Marion Hammer, prima femeie președinte a National Rifle Association.

Recomandari Cum a salvat Victoria Beckham brandul său de la pierderi de 16,6 milioane de lire

Stocul online este extrem de limitat, ceea ce explică parțial prețurile exorbitante. Iar agitația din jurul serialului „Love Story” s-ar putea să se stingă. Însă revista „George” pare să fi devenit, pentru o nouă generație, o piesă de istorie pentru care merită să plătești oricât.