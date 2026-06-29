O simplă fotografie a retinei ar putea semnala, în câteva secunde, indicii pentru diabet, hipertensiune arterială, colesterol ridicat, gută, osteoporoză și boli tiroidiene. Noul sistem, numit Reti-Pioneer, folosește inteligența artificială pentru a observa detalii invizibile ochiului liber.

Diferența majoră constă în timp: un scan ocular oferă rezultate în câteva secunde. În țări precum Australia, Singapore și Statele Unite, rezultatele testelor pot veni în câteva zile sau chiar într-o săptămână. Comparativ, în China, unde a fost realizată cercetarea principală în centre de asistență medicală primară, rezultatele unui test de sânge pot ajunge la pacienți în nouă ore. Noul sistem acționează chiar mai rapid.

Impactul pentru dumneavoastră este clar: sistemul nu înlocuiește investigațiile clasice (cel puțin conform datelor publicate până acum), dar poate grăbi momentul în care aflați că trebuie să verificați o anumită condiție. Pentru boli comune, precum diabetul și hipertensiunea, câteva zile câștigate pot însemna că ajungeți mai repede la confirmare și la pașii următori recomandați de medic.

Există și un detaliu practic: sistemul necesită doar o cameră fundus de bază. Aceasta înseamnă că, teoretic, poate fi folosit în clinici mari, în cabinete de medicină generală, la optometriști, în farmacii comunitare și în clinici mobile. Acest aspect este important mai ales pentru persoanele care nu au un laborator în apropiere sau care amână testele considerând procesul prea complicat.

Scanarea retinei poate fi mai ușoară și rapidă decât un test de sânge

Unul dintre argumentele forte ale Reti-Pioneer este accesibilitatea. Un scan ocular este descris ca fiind mai ieftin și mai ușor de realizat decât un test de sânge, însă nu a fost anunțat un cost exact al comparației. Avantajul imediat nu stă doar în preț, ci și în simplitatea screeningului: fotografie, analiză asistată de inteligența artificială, rezultat aproape pe loc.

Lucrarea care descrie sistemul a fost publicată în Nature Medicine, în 2026, sub titlul „AI framework for multidisease detection via retinal imaging”, cu DOI 10.1038/s41591-026-04359-w. Potrivit Medicalxpress, cercetarea principală a fost realizată în centre de asistență medicală primară din China și a demonstrat acuratețea screeningului ca suport pentru deciziile medicale.

Pentru viața de zi cu zi, aceasta ar putea însemna un lucru foarte concret: dacă mergeți la un control de rutină al ochilor sau într-un punct medical care dispune de o cameră fundus de bază, o astfel de scanare ar putea ridica rapid un semnal de alarmă. Nu este vorba despre un verdict final, ci despre acel „merită verificat acum, nu luna viitoare” pe care multe persoane îl amână.

Interpretarea rezultatelor Reti-Pioneer: screening, nu diagnostic final

Datele publicate pun accentul pe screening și pe sprijin pentru deciziile medicale. Aceasta înseamnă că un semnal dat de Reti-Pioneer ar trebui folosit ca punct de pornire pentru investigații mai avansate, nu ca singura bază pentru un diagnostic definitiv.

Profesorul Asociat Lisa Zhuoting Zhu, șefă epidemiologie oftalmică la CERA, explică direct de ce viteza contează.

„Această tehnologie va fi un real beneficiu pentru sănătatea publică. Pacienții ar putea obține informații despre sănătatea lor instantaneu și ar putea începe intervențiile cât mai curând posibil, în loc să aștepte rezultatele unor teste mai consumatoare de timp.”

Dacă un astfel de sistem v-ar semnala o posibilă problemă, pasul util nu este panica, ci continuarea evaluării medicale cât mai repede. Informațiile disponibile arată exact acest lucru: intervențiile pot începe mai devreme, în timp ce se așteaptă screeninguri mai avansate, care necesită timp.

Partea bună este că nu mai porniți de la zero. Aveți deja un semnal și un motiv clar să nu amânați consultația.

Rolul Reti-Pioneer în zonele cu acces medical limitat

Reti-Pioneer pare conceput pentru locurile unde accesul la teste este mai lent. Aici, diferența față de traseul clasic poate fi semnificativă: de la câteva secunde la câteva zile sau o săptămână, dacă probele trebuie trimise la laborator din comunități izolate.

Profesorul Asociat Lisa Zhuoting Zhu a prezentat comparația în termeni foarte clari.

„China are unul dintre cele mai eficiente sisteme de sănătate din lume, rezultatele unui test de sânge pot ajunge la pacienți în nouă ore. Dar acest sistem este chiar mai rapid.”

De asemenea, a explicat unde se vede cel mai bine câștigul real:

„În țări precum Australia, Singapore și Statele Unite, rezultatele testelor pot dura câteva zile, sau chiar o săptămână dacă mostrele trebuie duse la un laborator din comunități izolate. Dacă un pacient poate fi semnalat pe loc pentru o afecțiune precum diabetul, putem începe intervențiile în timp ce așteptăm rezultatele unor screeninguri mai avansate care necesită timp.”

Pentru cititoarele care văd wellness-ul și ca prevenție, nu doar ca rutină de sală sau îngrijire a pielii, ideea este interesantă tocmai fiindcă mută accentul pe detectarea timpurie. O scanare de ochi, realizată simplu, ar putea deveni încă un instrument de monitorizare a sănătății generale, nu doar a vederii.

Despre implementarea în Europa sau în România nu au fost anunțate termene concrete în datele disponibile până acum. Nici frecvența recomandată pentru un astfel de screening preventiv nu este precizată încă. Ceea ce este clar, însă, e infrastructura minimă cerută: o cameră fundus de bază și un loc unde rezultatul să poată fi integrat rapid într-o decizie medicală. Lucrarea publicată în 2026 indică exact direcția: diagnostic mai rapid și acces mai larg la testare, inclusiv prin farmacii comunitare și clinici mobile.