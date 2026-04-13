Rachel Zoe, celebra stilistă a vedetelor și noua membră a distribuției The Real Housewives of Beverly Hills, a preluat oficial un rol inedit. A devenit primul Chief Color Director din istoria brandului de lacuri de unghii Essie, o poziție creată special pentru ea.

Un rol pe măsura ei

Numai că nu este vorba despre un parteneriat obișnuit cu un ambasador. În noua sa funcție, antreprenoarea va contribui la modul în care Essie se poziționează în discuțiile despre culoare, prin evenimente, conținut original, povești personale și comentarii în timp real despre tendințele care vor defini stilul vestimentar. Mai mult, Zoe va fi membrul fondator al noii „Shade Society” a brandului – un cerc restrâns de creatori de tendințe, artiști și voci culturale menite să celebreze culoarea în toate formele ei, de la modă și film la design interior.

„Culoarea este atât de emoțională pentru mine. Este condusă de starea de spirit, este personală și transcende cu adevărat totul,” a declarat Zoe. „Parteneriatul cu Essie în calitate de nou Chief Color Director pare incredibil de autentic. Sunt entuziasmată să ajut la spunerea unei povești mai bogate și mai pline de semnificație despre culoare și despre cum apare aceasta în viața noastră de zi cu zi.”

Recomandari Sol de Janeiro dezvăluie noua regulă a succesului pe social media

O legătură veche cu brandul

Și, la prima vedere, pare o potrivire perfectă. Stilista a recunoscut că este o fană loială a brandului încă din copilărie, când mergea la salonul de manichiură împreună cu mama și sora ei.

O poveste cu adevărat personală.

Printre nuanțele ei preferate de-a lungul timpului se numără clasicele Ballet Slippers și Wicked.

Recomandari Nicole Kidman readuce în tendințe bretonul cortină o tunsoare universală

Anunțul oficial și miza parteneriatului

Numirea a fost oficializată la cina anuală ‘Zoeasis’, organizată de Rachel înainte de festivalul Coachella, pe 13 aprilie 2026. V-ați fi gândit că o nuanță de ojă poate inspira o ținută întreagă? Ei bine, în stilul său caracteristic, Zoe nu doar a anunțat vestea, ci a și purtat-o. S-a îmbrăcat din cap până-n picioare într-o ținută inspirată de nuanța clasică a brandului, Marshmallow, completată de un accesoriu personalizat pentru geantă. Manichiura ei a prezentat aceeași nuanță de alb lăptos, peste care a fost aplicat un strat de efecte speciale Nail Art Studio în nuanța Cosmic Chrome.

Brandul mizează clar pe atingerea magică a lui Zoe, cunoscută pentru abilitatea ei de a transforma orice atinge în următoarea obsesie a consumatorilor. „Unii oameni vorbesc franceza, Rachel vorbește Mademoiselle”, a spus Zoe Housman, VP de Marketing, Brand Engagement și Proiecte Strategice la L’Oréal USA (Mademoiselle este o altă nuanță iconică a brandului Essie). „Rachel are o abilitate de neegalat de a construi comunități și de a stârni obsesii care devin virale. Suntem încântați să o avem traducând culoarea Essie într-un mod atât de neașteptat și emoțional, marcând un pas îndrăzneț înainte în timp ce ne ducem nuanțele iconice în era modernă și redefinim limbajul culorii.”