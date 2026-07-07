O femeie din Constanța a ajuns în atenția autorităților locale luni după-amiază, după ce un trecător a filmat-o pe stradă în timp ce își agresa fizic propria fiică. Imaginile surprinse de martor au fost publicate pe rețelele sociale, unde au devenit rapid virale și au provocat un val de reacții din partea opiniei publice. Polițiștii constănțeni au intervenit la scurt timp după apariția filmării, au ridicat-o pe femeie de pe stradă și au condus-o la secție pentru primele audieri. Cazul a atras atenția și prin prisma faptului că agresoarea este psiholog de meserie, având teoretic pregătirea necesară pentru a gestiona situațiile de criză emoțională.

Potrivit Unica. În urma acestui incident, autoritățile au luat decizii imediate pentru siguranța minorilor. Cei doi copii ai femeii nu au mai fost lăsați în grija mamei, ci au fost preluați de bunica din partea tatălui, unde beneficiază de un mediu liniștit până la clarificarea situației.

Protecția Copilului și poliția au deschis o anchetă comună

Instituțiile statului au reacționat conjugat după ce cazul a ajuns în atenția publicului larg. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului s-a autosesizat pe baza imaginilor distribuite intens pe internet și a demarat propriile verificări. Reprezentanții instituției colaborează îndeaproape cu poliția pentru a identifica adresa exactă de domiciliu a familiei și pentru a efectua cercetări amănunțite la fața locului. Misiunea asistenților sociali este să evalueze condițiile în care trăiesc minorii și să elimine orice risc de abuz în mediul lor familial.

Pe latură penală, faptele surprinse în înregistrarea video au dus la deschiderea unui dosar oficial. Femeia, în ciuda profesiei sale de psiholog, este cercetată de oamenii legii sub acuzația de violență în familie. Polițiștii continuă procedurile, analizând probele pentru a pune cap la cap firul evenimentelor și a înțelege exact ce a declanșat reacția violentă din mijlocul străzii.

Pedepse aspre prevăzute de lege pentru violența asupra copiilor

Legislația din România este extrem de strictă când vine vorba despre protecția minorilor împotriva abuzurilor fizice sau emoționale. Conform prevederilor legale în vigoare, părinții care își agresează fizic copiii și manifestă un comportament agresiv care îi pune pe aceștia în pericol riscă sancțiuni severe. Pedeapsa maximă pentru astfel de fapte poate ajunge până la 10 ani de închisoare, o consecință directă a gravității actelor de violență îndreptate împotriva celor vulnerabili.

În acest moment, ancheta la Constanța este în plină desfășurare. Polițiștii și procurorii urmează să stabilească cu exactitate modul în care s-au petrecut faptele, analizând toate circumstanțele cazului. Deciziile finale și măsurile care vor fi dispuse depind de rezultatele acestor cercetări. Până la o hotărâre definitivă a autorităților competente, prioritatea rămâne siguranța celor doi copii, aceștia fiind ținuți sub îngrijirea atentă a bunicii paterne.

Deși profesia de psiholog a mamei adaugă o notă neobișnuită acestui dosar de violență în familie, procedurile legale urmează cursul standard. Autoritățile din Constanța își continuă investigațiile, iar colaborarea dintre poliție și angajații Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului are rolul de a asigura că minorii primesc tot sprijinul necesar. Următoarele zile vor fi decisive pentru a stabili măsurile pe termen lung menite să protejeze copiii implicați în acest incident.